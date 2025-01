Podcast: waarom luipaardprint nooit uit de mode gaat

In de gloednieuwe wekelijkse podcast Weekend op Woensdag onderzoeken de journalisten van Knack Weekend wat lifestyletrends en maatschappelijke fenomenen over ons vertellen. Deze week verklaart chef mode Timon Van Mechelen het onophoudelijke succes van luipaardprints in de mode.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De ene is een fervente fan, de ander vindt het maar niets of zelfs ronduit ordinair. Ook al is luipaardprint misschien wel de meest terugkerende modetrend, de meningen erover zijn erg verdeeld. Chef mode Timon Van Mechelen legt uit waarom de exotische print zo’n succes blijft sinds zijn introductie op de westerse catwalk in de jaren veertig.

Welke rol speelde Christian Dior in het verspreiden van de luipaardprint? En hoe komt het dat de reputatie van de modetrend doorheen de jaren een knauw kreeg? En waarom werd de outfitkeuze van voormalig Brits premier Teresa May voorpaginanieuws?

In een korte geschiedenisles kadert Van Mechelen misschien wel de populairste modetrend van de afgelopen eeuw.

Meer lezen? Junglebroek: hoe luipaardprint altijd in de mode blijft