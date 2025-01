Rechtzetting: Belgisch kindermodemerk Maan niet failliet

In het artikel ‘Hoe gaat het met de Belgische mode’ uit Knack Weekend van 11 december 2024 wordt op pagina 33 foutief beweerd dat het kindermodemerk Maan de boeken heeft neergelegd. Dat klopt niet. Wij verontschuldigen ons oprecht voor deze vergissing.

In 2000 richtten ontwerpster Vicky Vinck, afgestudeerd aan de Antwerpse Modeacademie, en Evelyne De Brock het kindermodemerk Maan op. Een modemerk voor kinderen en jongeren van vier tot achttien jaar. Het merk staat voor hoge kwaliteit en ethische productie. Zowel in binnen- als buitenland worden de collecties van in het begin goed onthaald.

De zomercollectie van Maan heet ‘A bright new day’ en ligt volledig in lijn met de DNA van het merk: kleurrijk, vrolijk, speels met strepen en ruiten en eigen prints.

Volkstraat 52, 2000 Antwerpen. maankids.be