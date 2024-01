Dag reispas, hallo laadpas: 6 handige tips voor een elektrische autoreis in Europa

Plan je een roadtrip in Europa met je elektrische wagen? Met deze tips in het achterhoofd geniet je van een zorgeloze reis.

1. Voorzie verschillende laadpassen

Eenzelfde systeem over heel Europa voor laadpassen en palen, het zou handig zijn. Helaas is dat niet zo. Ga je op reis, dan neem je best twee à drie verschillende laadpassen. Er is geen ‘beste’ laadpas, maar Plugsurfing, ChargeMap en Shell Recharge hebben een goede dekking in heel Europa. Soms kan je ook met kredietkaart betalen, maar dan moet je digipass of kaartlezer mee op reis.

2. Stippel je route uit

Plan je rit voor je eraan begint. Neem een realistisch rijbereik (dat ligt lager wanneer je wagen volgeladen is en je de airco gebruikt) en deel dat door de afstand tot je bestemming. Dan weet je meteen hoeveel stops je moet inlassen, en waar. Check via verschillende apps als Google Maps, ABRP, Chargemap of Tesla waar je laadpalen kunt vinden.

3. Vermijd drukke weekends

Er komen elk jaar extra laadpalen bij, maar je vermijdt toch best de drukke weekends richting het Zuiden tijdens de zomermaanden, want je riskeert in een ‘laadfile’ terecht te komen. De aires in Luxemburg beschikken maar over een beperkte capaciteit. Je laadt best nog even bij de Tesla Superchargers in Aarlen alvorens de grens over te rijden.

4. Stop op tijd

Ga op zoek naar een laadstation wanneer de autonomie onder de 80 à 100 kilometer duikt. Zo voorzie je marge en heb je een uitwijkmogelijkheid als een laadpaal niet blijkt te werken. Laad je auto op tot 80%, nadien gaat het tergend traag.

5. Neem een oma-lader mee

De ultieme back-up. Opladen gaat traag, maaar een stopcontact vind je overal.

6. Laadpaal op je bestemming

Check vooraf ook of er op je vakantie­bestemming een laadpaal in de buurt is. Heeft je hotel of vakantiehuis er eentje, laat dan op voorhand weten dat je die graag gebruikt.