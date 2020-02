Rome onthult 2600 jaar oud heiligdom ter ere van Romulus

Archeologen hebben onder het Forum Romanum in Rome een graf gevonden en een altaar ter ere van Romulus, een van de twee broers die in 753 voor Christus de stad gesticht zouden hebben. Even werd gedacht dat het om de laatste rustplaats van Romulus zou gaan, maar er zijn geen menselijke resten in de sarcofaag ontdekt. Dat die gevonden worden is ook onwaarschijnijk omdat volgens sommige bronnen Romulus werd gedood en in stukken gesneden. Volgens anderen zou Romulus meegenomen zijn naar de hemel als de god Quirinus.

De hypogeum (ondergrondse tombe) met daarin een 2600 jaar oude 1,4 meter lange sarcofaag en een altaar gewijd aan Romulus werd gevonden bij Lapis Niger in het Forum Romanum. Lapis Niger is een zwarte marmeren steen op een ondergronds heiligdom waar zich volgens de traditie het graf van Romulus zou bevinden.

Veel historici betwisten dat Romulus echt bestaan heeft, maar Alfonsina Russo, de directrice van het Colosseum Archeological Park, gelooft wel dat er iets van waarheid in de mythe zit: 'Alle legenden en mythen hebben een kern van waarheid en ik ben ervan overtuigd dat er een stichtende held heeft bestaan.'

De stichters van Rome

Volgens de Romeinse mythologie waren het de tweelingbroers Romulus en Remus die rond 700 voor Christus Rome stichtten. De broers waren de zonen van Rhea Silvia, de dochter van koning Numitor van de oude Latijnse stad Alba Longa. Amulius, de jongere broer van Numitor, wilde de macht van zijn broer overnemen en vermoordde hem. Rhea Siliva moest een Vestaalse maagd worden en dertig jaar lang een celibatair leven leiden om te voorkomen dat ze troonopvolgers op de wereld zou zetten. Toen zij daarop toch in verwachting raakte van de oorlogsgod Mars kende Amulius ook voor haar geen genade. Hij gaf een bediende de opdracht Rhea en haar kinderen te vermoorden. Maar de bediende kreeg medelijden en liet de twee baby's in een mandje de Tiber afdrijven.

Ergens op de oever werden ze gevonden door een wolvin, die de twee zoogde alsof het twee wolvenwelpjes waren. Later werden de broers gevonden door de plaatselijke herder Faustulus. Hij nam ze mee naar huis en voedde de jongens samen met zijn vrouw als hun eigen zonen op.

Wanneer Romulus en Remus horen over hun afkomst, stoten ze Amulius van de troon en zorgen dat Numitor opnieuw koning wordt. Zijzelf willen hun eigen stad stichten ergens in de heuvels waar ze hun jeugd met de herder doorbrachten. Maar ze kunnen het niet eens worden over de precieze locatie. Tijdens een ruzie die de broers daarover krijgen doodt Romulus Remus. Op wat later de Palentijnse Heuvel zou gaan heten, bouwt Romulus zijn stad die naar hem genoemd wordt. Hij regeert 37 jaar lang over Rome. Het is niet helemaal duidelijk hoe hij aan zijn einde komt: vermoord door Romeinse senatoren of meegenomen door de god Quirinus.

Bijzondere vondst

Ook al kan niet gezegd worden dat het graf van Romulus nu ontdekt is, de vondst uit de zesde eeuw voor Christus blijft bijzonder. Niet voor niets stonden journalisaten en archeologen in de rij om de tombe te mogen bekijken. Ook burgemeester Virginia Ragi is onder de indruk. 'Rome verbaast ons met zijn schatten. Binnen het Forum Romanum een nieuwe spannende archeologische ontdekking: een hypogeum met een tufsteen sarcofaag uit de 6e eeuw voor Christus', twitterde ze.

Toeristen moeten nog even wachten voordat ze de tombe mogen zien. Naar verwachting wordt deze over twee jaar opengesteld voor het publiek.







Romulus © AFP .







