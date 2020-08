Reizen naar verschillende regio's in Spanje is niet meer mogelijk, omdat ze in lockdown zijn gegaan. Dat meldt Buitenlandse Zaken.

Reizen is niet meer mogelijk naar de autonome regio Aragón, de autonome regio Navarra, de provincie Barcelona en de provincie Lleida. Ook de steden Aranda de Duero, Iscar en Pedrajas de San Esteban zijn niet langer toegankelijk. Voor verschillende andere regio's in Spanje moet een verhoogde waakzaamheid in acht worden genomen.

Het gaat onder meer om de regio Madrid, de provincie Girona en de Balearen. Wie terugkeert uit de autonome regio Aragón, de autonome regio Navarra, de provincie Barcelona en de provincie Lleida, moet een verplichte quarantaine in acht nemen.

