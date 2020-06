Zwemmen in een meer of een vijver, te midden van de bossen: het blijft een andere ervaring dan baantjes trekken in een zwembad.

Vijver, rivier of kanaal: tien zwemplekken van het zuiverste water. Vijvers Domein Nieuwdonk, Berlare

Het domein Nieuwdonk is sinds vorig jaar gratis toegankelijk en heeft veel attracties voor gezinnen die op zoek zijn naar buitenrecreatie, waaronder een zwemvijver en een strand met speeltuigen.

...

Het domein Nieuwdonk is sinds vorig jaar gratis toegankelijk en heeft veel attracties voor gezinnen die op zoek zijn naar buitenrecreatie, waaronder een zwemvijver en een strand met speeltuigen. Dendermondsesteenweg 13A, 9290 Berlare, tov.be/nieuwdonk Bij het meer van Bambois, goed verscholen in een weelderig natuurgebied, kun je een twaalftal (semi)natuurlijke tuinen bezoeken en uitrusten op een van de twee stranden. Rue du Grand Etang, 5070 Fosses-la-Ville, lacdebambois.be Het meer van Robertville, een stuwmeer van 62 hectare, is zo diep dat je kunt duiken tot een diepte van 45 meter in water van uitstekende kwaliteit. Je kunt er ook een roeiboot huren en het meer is omgeven door verkoelende bossen. Route des Bains 63, 4950 Waimes. Met een totale oppervlakte van meer dan 6 km2 hebben de meren van Eau d'Heure twee badzones: Falemprise, omringd door gazons, en Pierre de Taille, dicht bij het Aquacentrum en de watersporten. Route de Falemprise 1, 5630 Cerfontaine - Rue du Bois du Four, 6440 Froidchapelle, lacsdeleaudheure.be De waterpartij in het provinciaal domein Ter Heide heeft veel troeven. Er is een fijn zandstrand en een zone die helemaal gereserveerd is voor watersport. Vakenstraat 18, 3110 Rotselaar, rotselaar.be/ domein-ter-heide-de-plas Een goed compromis tussen een recreatiepark en een natuuruitstapje: in De Plas, domein Kelchterhoef kun je zwemmen, er is ook een strand, bovendien kun je eerst een fijne boswandeling maken (opening op 1 juli). Kelchterhoefstraat z/n, 3530 Houthalen-Helchteren. Het Zilvermeer heeft een immens strand. Het is heerlijk zwemmen in Mol, zowel door de kwaliteit van het water als door het hoge ecogehalte waar de beheerders streng op toezien. Vergeet niet om een parasol mee te nemen als je erheen gaat, die is dit jaar verplicht. Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol, zilvermeer.be Behalve het vertrekpunt voor de kajakafdalingen, is Maboge-Plage ook een plek waar zwemmers zich kunnen neervlijen op het gazon aan de rand van de Ourthe. N860 2, 6982 La Roche-en-Ardenne. In de schaduw van de beroemde versterkte burcht vind je een uitzonderlijke plek voor zwemmers. Rue de la Poulie, 6830 Bouillon. De Damse Vaart is gevaarlijker dan meren en rivieren en is meer iets voor doorgewinterde leden van zwemclubs, maar verdient een vermelding vanwege de prachtige 900 meter lange zone tussen de populieren. Plezierzwemmers kunnen naar het centrum van Brugge, waar de openluchtzwemzone van het Coupurekanaal open is voor het publiek vanaf 27 juni. Noorweegse Kaai 31, 8310 Brugge - Predikherenrei, 8000 Brugge, brugge.be/zwemmenindamsevaart - brugge.be/zwemmenincoupure