Zoek je een bijzondere plaats om de kortste nacht van het jaar door te brengen? Tussen 20 en 22 juni kan je in het centrum van Leiden in de openlucht overnachten.

Tussen 20 en 22 juni wordt het centrum van de Nederlandse stad Leiden omgetoverd tot het grootste openluchthotel in de wereld. Speciaal voor het culturele Rijn Festival creëren kunstenaars en vormgevers gastenkamers rondom de historische burcht in de buitenlucht. Zo zal je kunnen overnachten in de tuin van de Lakenhal of in een naar lavendel geurend hofje en dat telkens onder de sterrenhemel.

Openluchthotel © Signatures openluchthotel

Voordat je gaat slapen word je getrakteerd op een avontuurlijk programma waarbij al je zintuigen worden geprikkeld. Het programma is iedere avond anders, maar bestaat telkens uit een mix van poëzie, muziek, dans en mindfulness.

Openluchthotel © Signatures openluchthotel

Een klankconcert van natuurinstrumenten zoals tempelbellen, klankschalen en gongs luiden de overgang van dag naar nacht in. Na een nacht onder de Leidse sterrenhemel, staat er 's ochtends een ontbijt op je te wachten.

Lees ook: Tien redenen om een citytrip naar Leiden te plannen

Voor een overnachting betaal je 65 euro per persoon per nacht, inclusief avondprogramma, beddengoed en ontbijt. Je kan ook enkel het avondprogramma bijwonen. Dan betaal je 15 euro voor een ticket.

Meer theaterspektakel

Behalve het Rijn Festival organiseert Leiden deze lente meer theatrale evenementen. Zo vindt op 7 en 8 juni het festival Schemerstad plaats: vaar in een rondvaartboot of in je eigen boot door de Leidse grachten langs verschillende theaterstukken, lichtspektakels en dansacts.

Schemerstad © Visit Leiden

Tijdens het Pinksterweekend van 9 en 10 juni treden topartiesten op in de 35 Leidse Hofjes. De Hofjes zijn dicht bij elkaar staande huisjes rond een gemeenschappelijke binnenplaats, een tuin of een parkje. Je kan ze vergelijken met Begijnhoven, maar dan compacter. Het zijn heerlijke plekjes voor intieme concerten. Er is muziek voor iedere smaak: jazz, pop, klassiek, volksmuziek, oude muziek.

Leidse Hofjesconcerten © Visit Leiden