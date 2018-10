In beeld: het Empire State Building in een teletijdmachine

Met zijn 381 meter is het weliswaar niet meer het hoogste gebouw in New York, maar het Empire State Building behoort toch de meest iconische wolkenkrabbers in de stad. Het behoort bovendien tot de paradepaardjes van de Art Deco bouwstijl. Je kan het je moeilijk anders voorstellen. Maar HomeAdvisor deed toch een poging en stak het Empire State Building in negen andere architecturale kleedjes: van gotisch over traditioneel Japans naar duurzaam.