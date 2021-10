Dit zijn de twintig rustigste steden in de wereld

Volledige rust zal je in een stad nooit vinden, maar de ene stad is al drukker en lawaaieriger dan de andere. Icelandair ging op zoek naar de steden waar het nog redelijk rustig toeven is. Ze keken daarbij naar de files en het verkeer, de lichtvervuiling, de happiness index, de hoeveelheid groene ruimte, de levensverwachting en het weer.

Bergen in Noorwegen eindigt op de eerste plaats. Deze stad scoort hoog op de 'happiness index', heeft weinig last van verkeersopstoppingen en lichtvervuiling en de levensverwachting ligt er met 82,95 jaar hoog.

Verder valt op dat vooral steden in Australië, Nieuw-Zeeland en Scandinavië het goed doen. Slechts één stad in Azië belandt op de lijst van de twintig rustigste steden: Tel Aviv in Israël. En buiten Scandinavië is het slechts in één andere Europese stad aangenaam rustig: Zürich in Zwitserland.







1. Bergen in Noorwegen







2. Perth in Australië







3. Rejkjavik in IJsland







4. Helsinki in Finland







5. Wellington in Nieuw-Zeeland







6. Zürich in Zwitserland







7. Brisbane in Australië







8. Melbourne in Australië







9. Stockholm in Zweden







10. Auckland in Nieuw-Zeeland







11. Oslo in Noorwegen







12. Sydney in Australië







13. Kopenhagen in Denemarken







14. Tel Aviv in Israël







15. Christchurch in Nieuw-Zeeland







16. Toronto in Canada







17. San Jose in Costa Rica







18. Dallas in Texas, VS







19. Houston in Texas, VS