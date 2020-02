Dit zijn de klantvriendelijkste treinstations in Europa

Reizen met de trein wordt, met dank aan de klimaatopwarming, weer populairder. Voor passagiers is het belangrijk om comfortabel te kunnen sporen. Deze Europese treinstations slagen er het beste in om zo klantvriendelijk mogelijk te zijn.

Het Consumer Choice Center keek bij het beoordelen van de klantvriendelijkheid naar een groot aantal factoren waaronder de drukte op de perrons, de kwaliteit van de spoorwegmaatschappijen, het aantal international bestemmingen, de aanwezigheid van winkels en restaurants, het aantal stakingsdagen, de kwaliteit en duidelijkheid van de borden en de aanwezgheid van eersteklas lounges.

De Duitse stations scoren bijzonder goed met vijf - Leizpig, München, Hamburg, Berlijn en Frankfurt - in de top tien. Maar het meest klantvriendelijke station is het St. Pancras in hartje Londen.

Een volledig overzicht van de vijftig meest klantvriendelijke stations in Europa is te vinden op de website van het Consumer Choice Center.

Stations © Getty Images 1. St. Pancras International Station in Londen







Stations © Getty Images 2. Zürich Central Station in Zwitserland







Stations © Getty Images 3. Leipzig Central Station in Duitsland







Stations © Getty Images 4. Roma Termini in Italië







Stations © Getty Images 5. München Central Station in Duitsland







Stations © Getty Images 6. Hamburg Central Station in Duitsland







Stations © Getty Images 7. Berlin Central Station in Duitsland







Stations © Getty Images 8. Milano Centrale in Italië







Stations © Getty Images 9. Moscow Kazansky in Rusland