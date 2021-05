Disneyland Parijs heropent op 17 juni de deuren. Dat meldt het attractiepark in een persbericht. Het park, dat sinds 30 oktober de deuren moest sluiten, heeft ook twee nieuwigheden in petto.

'Wij hebben allemaal gedroomd van dit moment', zegt Natacha Rafalski, voorzitter van Disneyland Parijs. Kinderen en hun ouders zullen opnieuw hun hart kunnen ophalen op de vertrouwde attracties, inclusief ontmoetingen met Disneypersonages. Bovendien heeft Disneyland Parijs met 'Cars Road Trip' een gloednieuwe attractie in petto, waarin bezoekers Route 66 kunnen volgen in de voetsporen van populaire personages zoals Bliksem McQueen en Martin.

Op 21 juni opent ook het gloednieuwe Disney's Hotel New York - The Art of Marvel de deuren. 'Het enige hotel ter wereld gewijd aan Marvel', klinkt het in het persbericht.

Het attractiepark benadrukt nog dat alle geldende coronamaatregelen van kracht zijn. Zo moeten kinderen vanaf de leeftijd van zes jaar een mondmasker dragen.

