Achttien maanden lang was het rustig in de lagune bij Venetië, maar begin juni keerde het eerste cruiseschip weer terug. En dat terwijl de regering in april nog een ban over grote cruiseschepen in de lagune had ingevoerd.

Aan het begin van de coronapandemie werd het stil in de lagune rond Venetië: er meerden geen grote cruiseschepen meer aan in de haven. Voor veel inwoners van Venetië zijn die 'varende steden' al lang een doorn in het oog en de roep om dit soort megaschepen te verbieden, klonk de afgelopen jaren alsmaar luider.

In april van dit jaar ging de Italiaanse overheid eindelijk overstag: na een oproep van Unesco besloot de regering dat de megaschepen niet langer welkom zouden zijn in de lagune. Ze zouden voortaan omgeleid worden via de industriële haven Marghera in afwachting van een definitieve oplossing.

Maar begin juni voer de MSC Orchestra als eerste cruiseschip sinds het begin van de pandemie toch weer door het Giudecca Kanaal. Havenmedewerkers begroetten het toeterende schip met 'Welcome Back Cruises' borden. De cruise-industrie biedt aan zo'n 5.700 Venetianen werk. 'Maar je kan de verdediging van de stad niet vergelijken met het verdedigen van banen in het belang van grote cruisemaatschappijen', zegt Andreina Zitelli van Venice Environmental Association aan AFAR.

En dus begeleidden meer dan 1500 demonstranten het cruiseschip op zijn tocht door de lagune met vlaggen met teksten als 'No Grandi Navi' (geen grote schepen) en 'Cruisers are Losers'. De grote schepen dragen immers bij aan de erosie waardoor Venetië dreigt te verzakken en ieder jaar met ergere overstromingen te maken krijgt.

Daar komt bij dat cruiseschepen enorm vervuilend zijn. Transport & Environment deed er in 2019 onderzoek naar en daaruit blijkt dat alleen al de schepen van Carnival Corporation - met 87 schepen de grootste cruisemaatschappij ter wereld - tienmaal zoveel zwaveldioxide uitstoten als alle 260 miljoen auto's in Europa. Zwaveldioxide is een gas dat verschillende gezondheidsproblemen kan veroorzaken waaronder irritatie aan de ogen, long- en ademhalingsproblemen en bij een hoge concentratie zelfs tot de dood kan leiden. De steden die het meest te lijden hebben onder de vervuiling zijn Barcelona, Palma en Venetië.

De Venice Environmental Association is dan ook vast van plan de overheid aan haar belofte te houden. Wanneer de cruiseschepen niet binnen vijftien dagen uit de lagune geweerd worden, zullen er juridische stappen genomen worden.

