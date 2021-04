Cruise- en vrachtschepen die zwaarder zijn dan 40.000 ton mogen voortaan niet meer aanmeren bij het oude centrum van Venetië.

Het is een doorn in het oog van veel Venetianen: honderden meters lange en tientallen meters hoge cruiseschepen die vlakbij het San Marcoplein en langs het historische centrum van hun stad varen. Niet alleen dragen de enorme schepen bij aan de erosie waardoor de overstromingen ieder jaar erger worden en de stad dreigt te verzakken, ook voegen de schepen amper iets toe aan de economie van Venetië. De schepen laden massa's toeristen uit in de stad die daar niet overnachten en meestal ook niet dineren omdat ze dat op het schip doen.

. © Getty Images

Al in 2013 klonk de roep om cruiseschepen te weren uit de lagune. Schepen zwaarder dan 96.000 ton zouden niet langer welkom zijn, maar de wetgeving werd door een rechterlijke uitspraak teruggedraaid. Ook latere plannen mislukten. In 2019 liep het ongenoegen opnieuw hoog op toen een cruiseschip eerst een toeristenboot en vervolgens de kade ramde.

Maar de coronacrisis zorgde er uiteindelijk voor dat de regering de cruiseschepen en vrachtschepen nu echt uit de lagune rondom Venetië gaat weren. Op dit moment meren er geen grote schepen aan in Venetië omdat dat niet mag in verband met de coronamaatregelen. Het water in Venetië was nooit zo helder, er zwommen nooit zoveel vissen en zwanen en andere vogels dobberen weer veilig in de lagune.

Na een oproep van Unesco aan Venetië om schepen voortaan buiten de lagune aan te laten meren, gaat de Italiaanse regering nu overstag. Grote schepen worden de komende tijd omgeleid naar de industriële haven Marghera en zullen het water niet meer delen met gondels en watertaxi's. Maar dit is een tijdelijke oplossing. De regering vraagt aan de inwoners om alternatieve plaatsen aan te dragen voor terminals buiten de lagune.

. © Getty Images

Minister van Cultuur Dario Franceschini is blij met de belissing en tweette: 'Een goede beslissing waar al jaren op wordt gewacht. Iedereen die Venetië in de afgelopen jaren heeft bezocht, schrok van deze schepen, honderden meters lang en zo groot als appartementsgebouwen die tussen zulke fragiele plaatsen doorvaren.'

. © Getty Images

Het is een doorn in het oog van veel Venetianen: honderden meters lange en tientallen meters hoge cruiseschepen die vlakbij het San Marcoplein en langs het historische centrum van hun stad varen. Niet alleen dragen de enorme schepen bij aan de erosie waardoor de overstromingen ieder jaar erger worden en de stad dreigt te verzakken, ook voegen de schepen amper iets toe aan de economie van Venetië. De schepen laden massa's toeristen uit in de stad die daar niet overnachten en meestal ook niet dineren omdat ze dat op het schip doen.Al in 2013 klonk de roep om cruiseschepen te weren uit de lagune. Schepen zwaarder dan 96.000 ton zouden niet langer welkom zijn, maar de wetgeving werd door een rechterlijke uitspraak teruggedraaid. Ook latere plannen mislukten. In 2019 liep het ongenoegen opnieuw hoog op toen een cruiseschip eerst een toeristenboot en vervolgens de kade ramde.Maar de coronacrisis zorgde er uiteindelijk voor dat de regering de cruiseschepen en vrachtschepen nu echt uit de lagune rondom Venetië gaat weren. Op dit moment meren er geen grote schepen aan in Venetië omdat dat niet mag in verband met de coronamaatregelen. Het water in Venetië was nooit zo helder, er zwommen nooit zoveel vissen en zwanen en andere vogels dobberen weer veilig in de lagune. Na een oproep van Unesco aan Venetië om schepen voortaan buiten de lagune aan te laten meren, gaat de Italiaanse regering nu overstag. Grote schepen worden de komende tijd omgeleid naar de industriële haven Marghera en zullen het water niet meer delen met gondels en watertaxi's. Maar dit is een tijdelijke oplossing. De regering vraagt aan de inwoners om alternatieve plaatsen aan te dragen voor terminals buiten de lagune. Minister van Cultuur Dario Franceschini is blij met de belissing en tweette: 'Een goede beslissing waar al jaren op wordt gewacht. Iedereen die Venetië in de afgelopen jaren heeft bezocht, schrok van deze schepen, honderden meters lang en zo groot als appartementsgebouwen die tussen zulke fragiele plaatsen doorvaren.'