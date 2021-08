Brussels Airlines gaat komende maanden weer vliegen naar wat verder afgelegen toeristenbestemmingen. Het voegt Marrakech in Marokko en Hurghada in Egypte toe aan het aanbod, bestemmingen die de overheid momenteel nog sterk afraadt.

Volgens de luchtvaartmaatschappij neemt de vraag naar die zonnige winterbestemmingen toe, vooral bij de touroperators. Brussels Airlines hoopt dat er nog verandering komt in de reisadviezen, zegt woordvoerster Maaike Andries. Vanaf 30 september vliegt Brussels Airlines voor het eerst naar Marrakesh in Marokko, met vluchten op donderdag en zondag.

De maatschappij mikt op een gemengd publiek van toeristen en mensen die op familiebezoek gaan. In juni werden ook al vluchten opgestart naar Tanger en Nador. Een maand later zal de maatschappij voor het eerst sinds maart 2020, bij het begin van de coronacrisis, weer naar badplaats Hurghada in Egypte vliegen, telkens op woensdag, zaterdag en zondag. Momenteel zijn reizen naar landen buiten de EU en de Schengenzone nog sterk afgeraden. Marokko en Egypte worden bovendien beschouwd als rode zones, en voor rode zones buiten de EU gelden bij terugkeer in België strengere regels: ook gevaccineerden moeten zich laten testen en wie geen vaccinatiecertificaat heeft, moet minstens zeven dagen in quarantaine en twee testen ondergaan. Wel binnen de Europese Unie ligt Lanzarote, dat Brussels Airlines vanaf 31 oktober gaat aanbieden. De maatschappij zegt daarnaast ook meer te zullen vliegen naar Tenerife en Gran Canaria tijdens de schoolvakanties.

Het volledige winteraanbod maakt de maatschappij pas in de loop van september bekend. Hoeveel capaciteit Brussels Airlines zal gebruiken, is nog niet duidelijk. 'Het zal lager zijn dan deze zomer', zegt de woordvoerster. 'September en oktober doen het nog wel ok, er is nog vraag naar vakantievluchten. Maar het is nog koffiedik kijken wat de capaciteit van de hele winter zal zijn.'

