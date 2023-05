Bonne nuit: 3 charmante logeerplekken in Frankrijk

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week: drie slaaptips met Franse flair.

Miniaanbod, maxicharme

Een Frans alternatief voor grote boekingwebsites als Booking of Airbnb is Very Very Good Trip en France. Deze website – afgekort VVGT – brengt een kleine, gecureerde selectie slaap- en restotips. Niet altijd de hipste of coolste adressen, maar wel charmante hotels of familievriendelijke accommodaties. Ook handig: je kunt de zoekfunctie instellen op prijs per nacht. De foto toont La Belle Folie in de Morbihanstreek, waar je overnacht in kunstige caravans of architecturale boshutten en dineert in een XL-plantenkas.

vvgt-france.com

Maisonnette in de natuur

Douarenn is een nieuwe caban voor vier personen in het hart van de Monts d’Arrée, in de Bretoense regio Finistère. Cloé en Yannick bouwden een echte refuge op een domein van 8000 vierkante meter, waar ze hun eigen groenten kweken en loskoppelen zomaar vanzelf gebeurt. Ze omschrijven het zelf zo: ‘Prenez le temps de ralentir.’

Vanaf 140 euro per nacht, douarenn.fr

Maisonnette in de natuur © instagram @douarenn

Au bord de la piscine

Nieuwkomer in het stadscentrum van Bordeaux: Maison Rosa. Het hotelletje is helemaal ingericht in zonnige vakantiesfeer, met pastelkleurige badkamertegels, rotan stoelen en vloerkleden van lokale textielkunstenaar Guillaume Neves. Wie ’s avonds geen zin heeft om te gaan dineren, kan een aperitiefmand bestellen en aan het zwembad blijven hangen.

Vanaf 181 euro voor een tweepersoonskamer, maisonrosa.fr