Bergen plezier: 3 verfrissende skihotels

Winter is calling en de bergen ook. Deze drie accommodaties zijn mooie alternatieven voor het klassieke skihotel.

1—Tussen meer en bergen

Een budgettaire tip: kies voor een kleiner ski­gebied, zoals het Franse Les Orres in de Hautes-Alpes met honderd kilometer skipiste. Daar vind je Maison Cimes, een voormalige trekkershut omgevormd tot table d’hôte met Scandi vibes. Met vijf kamers is Maison Cimes een aangename verademing in het aanbod van skiaccommodaties en ook het uitzicht is een zuurstofboost: enkel bergen zo ver je kijkt en in de verte fonkelt een meer.

Vanaf 145 euro voor een tweepersoonskamer incl. ontbijt, maison-cimes.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

2—Fondue service

Zin in een wintertrip richting bergen, maar geen zin in dure zesdaagse skipassen? Bij Nancy’s Holiday Homes slaap je tussen de Italiaanse Dolomieten. Het beroemde skigebied Kronplatz ligt op veertig minuten rijden, goed voor één of twee daguitstappen. Voor de andere dagen stippelt de digitale conciërge wandel- of fietstochten uit, plons je in het verwarmde zwembad, volg je een les in de yoga room, ga je lui hangen in je privéjacuzzi of boek je de fondue service.

Vanaf 110 euro per nacht voor een tweepersoonskamer, nancys.it



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

3—Brooklyn in de bergen

Ho36 is een keten die balanceert tussen hostel en aparthotel. Je kan er dorm rooms boeken, tweepersoons- of familiekamers en zelfs appartementen met designkeuken. In de Franse Alpen vind je een Ho36 in Les Menuires en eentje in La Plagne. Die laatste heeft een eigen skiwinkel waar hotelgasten korting krijgen op verhuur. Beide hebben een hippe cocktailbar met brute betonplafonds, kortom een beetje Brooklyn-in-de-bergen.

Vanaf 54 per persoon per nacht, 118 euro voor een tweepersoonskamer, ho36.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."