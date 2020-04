De geschiedenis van Europa is getekend door oorlogen en conflicten. Kastelen speelden daarin vaak een cruciale rol. Deze zeven beroemde kastelen kwamen de eeuwen niet ongeschonden door, maar dankzij deze reconstructies zie je weer tot leven komen.

De geschiedenis van Europa is getekend door oorlogen en conflicten. Kastelen speelden daarin vaak een cruciale rol. Deze zeven beroemde kastelen kwamen de eeuwen niet ongeschonden door. Slechts de resten overleefden tot de dag van vandaag. Budget Direct werkte samen met architecten en ontwerpers om deze gifs te maken zodat je kan zien hoe de kastelen er in hun gloriedagen uitzagen.

Samobor kasteel in Kroatië

Vanaf het einde van de twaalfde eeuw tot de Eerste Wereldoorlog maakte het huidige Tsjechie en Duitsland deel uit van het koninkrijk Bohemen. De Boheemse heerser Ottokar bouwde dit kasteel in de dertiende eeuw, maar moest het al snel weer opgeven tijdens de strijd tussen Kroatische en Hongaarse strijdkrachten. Tegenwoordig staat er nog maar een stuk van de ooit imposante burcht die op een heuvel boven het stadje Samobor uittorent. Op deze gif kan je zien hoe het kasteel er in betere tijden uitzag.

Château Gaillard in Les Andelys, Frankrijk

Château Gaillard is een vroeg voorbeeld van een concentrische burcht. Dat houdt in dat de belangrijkste gebouwen in een kastelencomplex in het midden staan. Die worden omringd door concentrische cirkels van verdedigingswerken. Het is ook een van de eerste kastelen waarbij mezekouw werd gebruikt. Dat zijn vierkante werpgaten waadoor de bewoners hun belagers aan konden vallen met pijlen, kokend water of stenen. Richard Leeuwenhart liet dit kasteel bouwen tussen 1196 en 1198 om zich te verdedigen tegen koning Filips II van Frankrijk. Het kasteel bewees zijn nut in eeuwen daarna. Het werd in de zestiende eeuw verlaten en vernield door koning Hendrik IV van Frankrijk. Delen van het buitenste deel staan nog overeind en ook nog stukken van de geribbelde binnenmuren.

Dunnottar Castle in Stonehaven, Schotland

Dunnottar Castle werd oorspronkelijk gebouwd in de zevende eeuw, maar de delen die er nu nog staan dateren uit de vijftiende en zestiende eeuw. De Vikingen vernielden het oorspronkelijke kasteel in negende eeuw. Het op een rotsachtig schiereilandje gelegen kasteel speelde een belangrijke rol in de strijd tussen de Schotten en Britten. Dunnottar is vooral bekend doordat William Wallace (Braveheart) het kasteel in 1297 op de Britten heroverde. Het speelde dan ook een belangrijke rol in de film Braveheart uit 1990. Oliver Cromwell zorgde er later trouwens voor dat het kasteel opnieuw in Engelse handen kwam.

Menlo Castle in Galway City, Ierland

Dit kasteel uit de zestiende eeuw was tot het in 1910 werd verwoest door brand in handen van de Blake familie. Een van de bedienden kon aan de vlammen ontsnappen door via de klimop uit zijn raam naar beneden te klauteren. Ondertussen is de volledige ruïne bedekt onder klimop waardoor het één geheel lijkt te vormen met de bosachtige omgeving.

Olsztyn Kasteel in Olsztyn, Polen

Dit 14e-eeuwse kasteel ligt tussen de kalkstenen rotsen boven de Lyna rivier in het noordoosten van Polen. Het werd gebouwd in opdracht van koning Kazimir de Grote om de grens te verdedigen tegen de Tsjechen. In de zestiende eeuw kreeg het kasteel een make-over in Renaissance stijl. In de jaren daarna richtten achtereenvolgens de Habsburgers en Zweden zoveel schade aan dat het kasteel in onbruik raakte. Vandaag staat de gotische toren er nog en kan je de ingenieuze manier zien waarop de rotsen en grotten geïntegreerd zijn in het kasteel.

Spis Kasteel, Spisské Podhradie in Slowakije

Spis behoort met een oppervlakte van vier hectare tot de grootste kasteelcomplexen in de wereld. Het 12e-eeuwse bouwwerk deed dienst als verdediding van de grens van het Hongaarse koninkrijk. Daarna kwam het telkens in handen van andere adellijke families die het gebruikten als woonhuis. Toch raakte het in de loop van de tijd in verval. In 1780 kwam de genadeslag toen het, vermoedelijk door bliksem, grotendeels werd verwoest. Maar er staat gelukkig nog zoveel van het imposante kasteel overeind dat het opgenomen is op de lijst van werelderfgoederen van Unesco.

Poenari Kasteel in Valachië , Roemenië

Dit 13e-eeuwse kasteel is zo rijk gedecoreerd met tierelantijntjes dat het uit een sprookjesboek lijkt te komen. Ooit was het kasteel in handen van de bloeddorstige graaf Vlad III. Zijn bijnaam graaf Dracula doet al vermoeden dat hij de inspiratie was voor de gelijknamige boeken van Bram Stoker. Vlad liet een geheim gangenstelsel bouwen waardoor hij - indien nodig - naar de omringende Karpaten bergen zou kunnen vluchten. Momenteel is het kasteel tijdelijk gesloten omdat er beren rondwandelen.

