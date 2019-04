Dit zijn de meest imposante kastelen in Spanje

Als muren konden praten, had Castillo del Papa Luna heel wat spannende verhalen te vertellen. Zijn geschiedenis gaat terug tot de tweede eeuw voor Christus en in de elfde eeuw wordt er geschreven over een Moors kasteel met de naam Baniskula. Het huidige fort werd gebouwd door de Tempeliers in de dertiende eeuw. In het begin van de vijftiende eeuw maakte antipaus Benedictus XIII - tijdens het Westers Schisma - er zijn pauselijke residentie. In de eeuwen daarna was het fort betrokkken in verschillende oorlogen waaronder de oorlog om de Spaanse opvolging in de achttiende eeuw. Dit kasteel is tegenwoordig geen parador, maar staat wel open voor bezoekers.