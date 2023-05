Architectuur- of klassiekemuziekfestival? 3 redenen om deze maand Praag te bezoeken

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week: drie redenen waarom je deze maand naar Praag moet.

Opendeur

Tussen 15 en 21 mei zetten meer dan honderd gebouwen hun deuren open tijdens het architectuurfestival Open House Praha. Zo kun je binnengluren in terminal 4 van de Václav Havel-luchthaven, waar anders enkel vips en staatslui zijn toegelaten. Ook op het programma staan de New Stage of the National Theatre en de Breitfeld-Daněk-fabriek, een industriële site waar vandaag een krantenredactie huist. Het motto van het festival is ‘architectuur voor iedereen’ en toegang tot alle gebouwen is gratis.

openhousepraha.cz

Luchthaven Václav Havel, terminal 4 © GF / TOMAS SYSEM

Praagse lente

In de maand mei staat de stadsagenda vol evenementen en festiviteiten. Tussen 12 mei en 2 juni is er het klassiekemuziekfestival Praagse Lente, waarbij tientallen muzikanten uit binnen- en buitenland komen optreden in de mooiste operahuizen of theaterzalen van de stad. Een ticket koop je al vanaf enkele euro’s. Of je gaat gratis luisteren in de openlucht op het Kampa-eiland in de stad, waar het openingsconcert op groot scherm wordt uitgezonden.

festival.cz

Municipal House © GF

Nieuwe naam, oude ziel

Vlak bij het beroemde Wenceslasplein opende een nieuw hotel dat tegelijk niet helemaal nieuw is: Almanac X Prague. Het Alcron-hotel, dat ooit beroemde gasten als Charlie Chaplin en Winston Churchill ontving, kreeg andere eigenaars, een andere naam en een totaalrenovatie. In het plant-forward restaurant mag de jonge chef-kok Eliška Hromková haar kans wagen.

Vanaf 240 euro voor een tweepersoonskamer, almanachotels.com