Van de zeven antieke wereldwonderen staat alleen de Grote Piramide van Cheops nog overeind. Budget Direct maakte deze video's die tonen hoe de enorme bouwwerken er oorspronkelijk uitzagen.

1. Kolossus van Rhodos

Deze Kolossus was een 33 meter hoog beeld in de haven van Mandraki op Rhodos dat de Griekse God van de zon voorstelde. Het werd gemaakt van de buitgemaakte en gesmolten wapens van het verslagen Cypriotische leger. Het beeld rustte op twee pijlers van ook nog eens 15 meter hoogte. De schepen konden onder de benen van de Kolossus doorvaren. Het werd gebouwd tussen 292 en 280 voor Christus en stond er maar tot 226 voor Christus toen het in elkaar zakte na een aardbeving. De resten bleven vervolgens nog zo'n 800 jaar staan. De islamitische kalief Muawiyah I liet het overgebleven deel smelten en verkopen. Het Nederlandse woord 'kolos' stamt af van dit beeld.

2. Grote Piramide van Cheops in Egypte

Deze piramide is het enige antieke wereldwonder dat nog altijd bestaat, ook al heeft het in de loop van de eeuwen wel de nodige deuken opgelopen. De piramide werd gebouwd tussen 2584 en 2561 voor Christus.Waarschijnlijk werkten zo'n 100.000 arbeiders aan de bouw. Dat was ook wel nodig want het enorme bouwwerk bestaat uit ongeveer 2,3 miljoen stenen die 2500 kilogram per stuk wegen.

3. Hangende tuinen van Babylon

Deze Hangende tuinen is het enige wereldwonder waarvan we niet zeker weten of het ook daadwerkelijk bestaan heeft. Als ze wel bestaan hebben, was het een knap staaltje techniek. Een ingewikkelde machine zorgde er immers voor dat het water tot zo'n twintig meter omhoog getransporteerd werd om de planten op de verschillende terrassen te irrigeren.

4. Pharos van Alexandrië in Egypte

Deze Pharos was waarschijnlijk de eerste vuurtoren die ooit gebouwd werd, namelijk in 280 voor Christus. De toren was tussen de 130 en 180 meter hoog. Schepen konden het licht uit de vuurtoren op een afstand van zo'n 80 kilometer zien. Vele eeuwen lang heeft de Pharos zijn werk gedaan totdat deze tussen 1303 en 1480 door aardbevingen grotendeels werd vernield. Op de ruïnes werd vervolgens een fort gebouwd.

5. Mausoleum van Halicarnassus in Bodrum, Turkije

Het Nederlandse woord 'mausoleum' komt van deze graftombe ter ere van Mausoleus, heerser van Caria, een gebied in Klein-Azie lag. Mausoleus gaf zelf de opdracht tot de bouw van zijn praalgraf. Het werd in 351 gebouwd en is een mix van verschillende bouwstijlen door elkaar: uit Griekenland, Egypte en het Midden-Oosten. Het mausoleum werd in 1494 vernield door een overstroming.

6. Beeld van Zeus in Olympia, Griekenland

Dit 13 meter hoge standbeeld van de Griekse oppergod Zeus werd rond 435 voor Christus door de Eleërs gebouwd. Ze wilden daarmee de Atheners overtreffen. De tempel stond er eerder dan het beeld dat eigenlijk een beetje te groot was en amper in de tempel paste. De troon en het kader waren gemaakt van hout en toch bleef het honderden jaren overeind staan. De tempel zelf werd rond 400 na Christus verwoest. Het beeld van Zeus was voor die tijd al naar Constantinopel in Byzantium gebracht omdat Griekenland ondertussen was bekeerd tot het Christendom en Zeus er niet langer vereerd werd. In 462 kwam het beeld aan zijn einde door een brand in het paleis waarin het stond.

7. Tempel van Artemis in Efeze, Turkije

Deze tempel, gebouwd rond 550 voor Christus, was het grootste tempelcomplex in de antieke wereld. Het gebouw was gewijd aan Artemis, de godin van de jacht, vruchtbaarheid, bossen, wilde dieren en kuisheid. De tempel werd driemaal gebouwd en even zo vaak weer vernield. De eerste die de tempel met de grond gelijk maakte was de jonge Griek Herostratus die met zijn daad de eeuwige roem probeerde te bereiken. De Goten vernielden de tempel voor de tweede keer in 262 voor Christus toen ze de op vlucht waren voor de Romeinen. De laatste vandalen waren de Christenen die de stenen van de tempel vanaf 401 voor andere bouwwerken gebruikten. Tegenwoordig staan alleen nog de fundamenten en enkele pilaren overeind.