In Pompeii wordt de laatste jaren, in het kader van het Great Pompeii Project, actief gezocht naar nog meer moois dat onder de as bedolven ligt. En met succes. Zo werd er een prachtige fresco ontdekt van Narcissus, een erotische fresco van Leda en de Zwaan en een fresco van twee vechtende gladiatoren. Ook werden er resten van een meer dan tweeduizend jaar oude tuin uitgegraven, de botten van een raspaard met uitrusting en een fraaie, goedbewaarde mozaïek van de Griekse jager Orion. Om geïntresseerden ook vanuit huis mee te laten genieten van de nieuwste vondsten, lanceert het Pompeii Archeological Park nu een virtuele reis waarin vooral aandacht wordt besteed aan de twee 'domus' (villa's) die recentelijk werden opgegraven. Het gaat om het 'Huis met de Tuin' waar archeologen de wortels van planten werden ontdekt die er zo'n tweeduizend jaar geleden groeiden. Het andere is het 'Huis van Orion' waar twee mozaïeken van Orion werden gevonden. Directeur van Pompeii, Massimo Osanna, geeft toelichting bij de video. Helaas spreekt hij enkel in het Italiaans, maar op de website van het archeologische park, kan je zijn verhaal in het Engels lezen.