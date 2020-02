In beeld: drie prachtige Romeinse villa's in Pompeii geopend voor het publiek

Pompeii, de stad bij Napels die door een uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 onder een dikke laag as bedolven werd, dreigde de afgelopen jaren alsmaar meer af te brokkelen. Verschillende muren stortten in elkaar en in verschillende huizen vielen stenen naar beneden. Maar dankzij het 'Grande Progetto Pompei' (Grote Pompeii Project) gaat het nu weer de goede kant op. De archeologen hebben meer dan honderd miljoen euro tot hun beschikking (waarvan zo'n driekwart afkomstig is van de Europese Unie) om gebouwen te renoveren, de site veiliger te maken en te zoeken naar nog meer verborgen schatten.

Zojuist zijn drie gerenoveerde villa's geopend voor het publiek: de Casa degli Amanti (Huis van de geliefden), Casa del Fruttelo (Huis van de boomgaard) en Casa delle nave Europa (Huis van het Europese schip).

Het bekendste van de drie is het Casa degli Amanti, genoemd naar een inscripie in de villa die luidt: 'Gli amanti conducono, come le api, una vita dolce come il miele' (Geliefden leiden, net als bijen, een leven zo zoet als honing). Het huis werd in 1933 ontdekt en, na een zware aardbeving, in 1980 gesloten voor het publiek. De villa is uniek omdat het het enige gebouw in Pompeii is waarvan de tweede verdieping nog vrijwel volledig intact is gebleven.

Ook het Casa del Fruttelo is bijzonder dankzij de uitstekend bewaard gebleven fresco's van onder andere bloemen, fladderende vogels, tuinen en Egyptische motieven. De villa werd in 1913 opgegraven en na een acht jaar durende renovatie zien de schilderingen eruit als nieuw.

Het derde huis dat geopend werd, het Casa della Nave Europa, stamt uit de derde eeuw voor Christus en is genoemd naar een fresco van een schip met de naam Europa. het beeldt waarschijnlijk het verhaal uit van prinses Europa die door de Griekse God Zeus, vermomd als stier, werd ontvoerd. De meeste fresco's in de villa zijn verloren gegaan. Wel is er nog een volledig intacte pers voor olijven en druiven te zien.

Daaraan en aan de tuin valt af te leiden dat de villa in ieder geval in de laatste jaren voor de vulkaanuitbarsting een agrarische functie had. Archeologen zijn erin geslaagd om in de tuin die bij de villa hoort, de planten te selecteren die hier van oudsher al groeiden. De inwoners kweekten destijds onder andere perziken, citroenen, bonen, uien en druiven die allemaal ook gebruikt werden als geneesmiddel. Ook werden er 28 terracotta plantenpotten gevonden en stallen achterin de tuin.

