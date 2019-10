In Pompeï is een goedbewaarde fresco gevonden van twee gladiatoren die op leven en dood met elkaar vechten.

Op de fresco zijn twee gladiatoren te zien. De ene gladiatorr staat fier overeind. Zijn tegenstander is zijn schild verloren en lijkt neer te vallen. Wie het gevecht zal winnen, is nog niet te zien, maar de Thraciër (soort Romeinse gladiator) lijkt met een handgebaar om genade te vragen.

'Bijzonder aan deze fresco is de extreem realisitische uitbeelding van de wonden zoals die op de borst en pols van de onsuccesvolle gladiator. Er stroomt bloed uit de wonden waardoor zijn benen nat worden', zegt Massimo Osanna, directeur van Pompeï.

De scene is geschilderd in gouden, rode en blauwe kleuren en is 1,1 bij 1,5 meter groot. De fresco werd gevonden onder een trapleuning in een gebouw dat waarschijnlijk diende als taverne. De kamers op de tweede verdieping werden waarschijnlijk gebruikt door de waard en zijn personeel en mogelijk ook door gladiatoren en prostituees.

De ontdekking werd gedaan tijdens werken in het kader van het Great Pompeii Project. Het doel is deze belangrijke archeologische site in de buurt van Napels te beschermen, onderhouden en herstellen. Het stadje dat in het jaar 79 onder de as van de Vesuvius vulkaan bedolven raakte, werd jarenlang verwaarloosd met het gevolg dat verschillende muren instortten.