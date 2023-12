7 Belgische hotelbars met een spectaculair uitzicht, een prachtig interieur of een verrassende kaart

Je hoeft niet per se een hotelovernachting te boeken om de magie ervan te ervaren. Veel hotels pimpen hun bar zodanig dat het een bezienswaardigheid op zich wordt. Deze 7 hotelbars in België zijn en bezoekje waard.

Bar Magritte in Hotel Amigo te Brussel

Hotel Amigo in Brussel is een van de oudste en meest iconische luxehotels in de hoofdstad. Met Bar Magritte brengt het een eerbetoon aan dat andere Belgische icoon, Magritte, die niet zo toevallig dit jaar 125 kaarsjes uitblaast. Kosten noch moeite werden gespaard om de bestaande hotelbar te transformeren tot een surrealistisch hoogstandje waar speelse texturen gemixt worden met glas-in-loodramen en fluwelen zetels. Op de muren prijkt zelfs een fresco dat geïnspireerd is op een schilderij van Magritte, Femmes, gemaakt in 1922. De menukaart is minstens even verrassend als het interieur. De cocktailkaart bestaat uit 20 signature drankjes, allen geïnspireerd door Magritte zelf en vakkundig van een uitleg voorzien door de ober. Om te eten kies je hier uit hoofdzakelijk Belgische specialiteiten, voorzien van een jazzy soundtrack.

Vruntstraat 1, Brussel

© GF

Skybar Vander Valk Congrès in Luik

Deze bar is gelegen op de tiende verdieping van het Congreshotel in Luik en is uitgerust met grote ramen, die je een prachtig zicht gunnen op de hele stad. Vanuit je fluwelen fauteuil, discreet verlicht om alle aandacht zoveel mogelijk op het uitzicht te richten, geniet je van sterke selectie whisky’s, champagne of andere verrassnede cocktails, bedacht door Alejandro de Kerpel.

Vander Valk Hotel Liège Congrès, Esplanade de l’Europe 2, Luik

© GF

The Living Bar van het Grand Boutique Hotel Reylof in Gent

The Living Bar in Gent is de perfecte afsluiter voor een romantische diner. Qua sfeer roept de zaak herinneringen op aan de elegante salons uit de tijd van Louis XIV, met zachte zetels en een sfeervolle open haard. Op de kaart vind je een selectie leuke biertjes (Gruut, Delirium, Tremens, Brugse Zot), likeuren en cocktailklassiekers, maar net zo goed interessante alcoholvrije aperitieven en seizoensgebonden amuses.

Hoogstraat 36, Gent

© GF

The Dominican in Brussel

Dit hotel is een oase aan rust in het midden van het bruisende stadscentrum. Het hotel is gebouwd binnen de muren van een voormalig klooster en heeft de plechtige sfeer ervan behouden, maar er toch een luxueus laagje over gelegd. De setting is behoorlijk idyllisch: er zijn hoge plafonds, gigantische ramen, een lange bar en roodfluwelen zetels van waaruit je nipt van de uitgekiende selectie gins, rums en whisky’s. De plek is ook een populaire interview-locatie voor heel wat platenlabels, dus je spot hier geregeld internationale beroemdheden uit de muziekwereld.

Léopoldstraat 9, Brussel

Di’Vino, Martin’s Hotel in Louvain-La-Neuve

Een prachtig interieur en een wijnkaart om U tegen te zeggen. Dat zijn de twee grote troeven van de hypermoderne Di’Vino, die de kunst van het entertainen naar een hoger niveau wil tillen met deze bar. Het interieur is een mix van riet en hout, aan het plafond hangen planten en ook in de rest van het interieur zit veel groen verwerkt om een ontspannen sfeer te creëren. De wijnselectie zal zelfs de meest veeleisende fijnproevers op hun wenken bedienen. Wie nadien een frisse neus wil scheppen kan dat doen aan het meer van Louvain-La-Neuve op een steenworp afstand van de bar.

Rue de l’Hocaille 1, Louvain-la-Neuve

© GF

Bon Air in het Radisson Hotel in Hasselt

Deze bar ligt op de 19e verdieping van het Radisson Blu hotel in Hasselt en biedt een sensationeel uitzicht over de hele stad – bij mooi weer zelfs tot ver daarbuiten. Je hebt de keuze uit een ruime selectie van originele cocktails, vernoemd naar plekken uit de buurt die je door het raam kan zien. Qua hapjes is er een fijne selectie van klassieke tapas, al dan niet met een twist.

Torenplein 8, Hasselt

© GF

Henry’s Bar, Botanic Sanctuary in Antwerpen

Een oude vloer, een grote open haard, een marmeren toonbank, warme kleuren, gedempte verlichting en planten overal verspreid: binnenstappen in Henry’s Bar is binnenstappen in een oase aan rust. Alles aan deze plek ademt harmonie, klasse en stijl. De bar ligt verscholen op een terrein van een 13e eeuw klooster, net als het hotel zelf. De kaart is het werk van Jurgen Lijcops, een prominent figuur in de Vlaamse gastronomie en een volleerd sommelier. De wijnkaart is even uitgebreid als verrassend.

Leopoldstraat 26, Antwerpen