6 hotels in Duitsland die mooi én betaalbaar zijn

Steek je de komende weken de grens over richting Duitsland voor een citytrip? Zes hippe hotels waar je ook na het zien van de rekening nog op je twee oren slaapt.

Provocateur Hotel, Berlijn, Duitsland

Het Parijs van de jaren twintig: die periode was het vertrekpunt voor de stijl en inrichting van dit designhotel in het westen van Berlijn. De lobby met duistere verlichting, inktzwarte muren en fluwelen zetels zet meteen de toon. Ook de 58 kamers zijn ingericht met een zwarte marmeren badkamer en fluwelen accenten in dieprood en petrolblauw. In het restaurant staan Frans-Chinese fusiongerechten op de kaart terwijl de bar zich toelegt op burleske-geïnspireerde cocktails, vaak onder begeleiding van een live-dj. Daarmee mikt dit hotel meteen op een publiek dat het nachtleven omarmt.

Vanaf 117 euro, Brandenburgische Str. 21, Berlijn, provocateur-hotel.com

Ruby Ella, Keulen, Duitsland

Ruby Ella, gelegen tussen het Belgische Kwartier en het oude deel van Keulen, haalde voor de inrichting inspiratie bij de glitz & glamour van de televisiewereld, met neonborden, pluchen zetels en muziekinstrumenten die je mag bespelen. De kleinste kamers hebben al alles wat je nodig hebt: een comfortabel bed, regendouche en een luidspreker voor het afspelen van je favoriete playlist. Een grote plus van het hotel is de 24 uur-bar, waar je ook ‘s nachts terechtkunt voor een snack.

Vanaf 100 euro, Hohenzollernring 79-83, Keulen, ruby-hotels.com

B’mine, Düsseldorf, Duitsland

In Düsseldorf, Frankfurt en Keulen kun je overnachten in hotel B’mine. De compacte kamers combineren efficiëntie met gezelligheid: ruimte om je spullen op te bergen, een kamerhoog gordijn, meubelen van Ligne Roset en een espressomachine naast je bed. Uniek is het dakterras van het hotel, met vijf verschillende patio’s en een restaurant met Aziatisch geïnspireerde gerechten, bijzondere cocktails en obscure Japanse dranken. Het hotel is gelegen in de wijk Flingern, in het noordoosten van de stad en voelt als een stukje Berlijn in Düsseldorf.

Vanaf 103 euro, Höherweg 90, Düsseldorf, bmine.de

© Wilmina_pp

Wilmina, Berlijn, Duitsland

In wat vroeger een rechtbank en vrouwengevangenis was, huist vandaag hotel Wilmina. Voor de kleinste hotelkamers werden twee voormalige cellen samengevoegd, waar gigantische ramen het zonlicht vlotjes binnenlaten. Bij mooi weer is de ommuurde en verwilderde tuin vol struiken, klimplanten en bomen de place to be. Op mindere dagen nestel je je voor de open haard in de lounge, of in de bibliotheek die voor twee uur ook dienstdoet als ontbijtruimte. Het hotel ligt in de wijk Charlottenburg, in een internationale en levendige straat.

Vanaf 120 euro, Wilmina Kantstrasse 79, Berlijn, wilmina.com

Singer 109, Berlijn, Duitsland

Singer 109 balanceert tussen een jeugdherberg en hotel en ligt in het hart van de Berlijnse wijk Mitte, op enkele minuten van Alexanderplatz. De privékamers zijn sober, maar hebben frisse kleuraccenten. Eyecatcher is de gemeenschappelijke lounge met glazen dak.

Vanaf 96 euro (dit is de prijs voor een privékamer in een hostel), Singerstr. 109, Berlijn, singer109.com

Libertine Lindenberg, Frankfurt, Duitsland

Aan de rand van de uitgaansbuurt van Frankfurt ligt Libertine Lindenberg, dat met zijn gedempte sfeer, zorgvuldige inrichting en uitgebreid ontbijt iets weg heeft van een hotel in Brooklyn. Ondanks de nabijheid van de levendigste bars van de stad zijn de kamers knusse cocons, met bakstenen muren en vrolijke tapijten. De pastelkleurige maisonnette met twee verdiepingen is ongetwijfeld de charmantste kamer van het hotel (vanaf 134 euro). Vlakbij liggen verschillende gerenommeerde restaurants.

Vanaf 190 euro, Frankensteiner Straße 20, Frankfurt, thelindenberg.com