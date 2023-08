Niet te missen in Knokke: 19 tijdelijke pop-ups op en rond de Lippenslaan

Schattenjagers zijn gewaarschuwd: tijdelijke gasten doen het Knokse winkelbestand er ook deze zomer net wat anders uitzien.

—Het Zoute

Swimming Pool

Golven in blauwe folie, winkelpersoneel met fluitjes om de nek en een springplank op de gevel: hier regent het verwijzingen naar het oude zwembad in de duinen van Het Zoute. De vierde pop-up van het juwelenmerk June 21 ziet het groots en tovert 330 vierkante meter om in een conceptstore voor voornamelijk Belgische labels, van de lederwaren van Clio Goldbrenner tot het debuut van interieurmerk August First.

Tot 30 september. Kustlaan 117, june21.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ionnyk

De Brusselse start-up Ionnyk wil met zijn draadloze geconnecteerde fotolijsten de plaats en rol van fotografische kunst in onze interieurs veranderen. Een pop-up is de perfecte gelegenheid om kennis te maken met de geavanceerde digitale technologie erachter. Foto’s die veranderen doorheen de tijd, maar niet van analoge prints te onderscheiden zijn, een bibliotheek met foto’s uit de hele wereld, je eigen playlist samenstellen of je selectie aanpassen aan de actualiteit: seeing is believing.

Tot 31 augustus. Zeedijk-Het Zoute 823, ionnyk.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Kunoka

Vakmanschap, duurzaamheid en menselijkheid, maar ook eigenzinnigheid, durf en kleur: het Belgische schoenenmerk Kunoka heeft van deze combinatie zijn handelsmerk gemaakt. De nadruk in Knokke-Heist ligt op de huidige zomercollectie, maar vooruitziende geesten kunnen ook al winterschoeisel inslaan.

Tot eind augustus. Zeewindstraat 3, kunoka.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Sisley

Zeewater en zon zijn niet vriendelijk voor je haar. Voor een goede voorbereiding of damagecontrol is er de pop-up van het Franse Sisley. Een haaranalyse onthult de staat van je hoofdhuid en haarvezel, en desnoods een plan van aanpak.

Tot 20 augustus. Kustlaan 15, sisley-paris.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Cesar Casier & friends

Waar het Gentse topmodel Cesar Casier zoal van houdt? Je komt het te weten in zijn zomerstek onder het Memlinchotel, want naast zijn eigen vrouwen- en mannencollectie maakt hij er ruimte voor personal favorites als de handtassen van Charlotte Beaude, badmode van Alex Antwerp, de skincarelijn Ioan van Jani Kazaltzis en Jens Fissers, de horloges van Tissot en de parfums en geurkaarsen van Bio’ty Lab.

Tot 1 oktober. Albertplein 23, cesarcasier.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Tudor

Het Zwitserse Tudor werd net als Rolex opgericht door Hans Wilsdorf en is tot vandaag een zusterbedrijf van ’s werelds grootste luxehorlogemerk. Een pop-up in samenwerking met Colman laat je kennismaken met het huis, dat nauw vervlochten is met de duikerswereld en de Franse en Amerikaanse zeemacht.

Tot eind augustus. Kustlaan 101, tudorwatch.com, colman.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Livthelabel

Anouck Van der Tuijn mikt met het Antwerpse Livthelabel op vrouwen die zich volgens hun eigen persoonlijkheid en smaak willen kleden. In haar pop-up vind je ook de horloges en brillen van Komono, naast etnisch geïnspireerde juwelen van Hipanema en kleurrijke zomerjurken en bikini’s van Wild.

Tot 31 augustus. Kustlaan 94, livthelabel.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Orta

Bruxelloise Marion Schoutteten lanceerde haar vrouwenlabel in 2017 en staat voor een verantwoorde, milieuvriendelijke productie in Franse en Portugese ateliers. Ze stelt onder het Memlinchotel onder meer trendy zomermode en essentials voor het strand voor, alsook haar kersverse collab met kunstenares Florence Geens en persoonlijke favorieten als ODM Jewels.

Tot 20 augustus. Albertplein 21, orta-store.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

AXL Jewelry

Juwelen draaien onvermijdelijk ook om overdracht naar een volgende eigenaar, en Axelle Delhaye is er naar eigen zeggen bezeten van. In haar boetiek in Brussel biedt ze naast eigen creaties zowel vintage juwelen als sieraden van hedendaagse ontwerpers aan, en dat uit de hele wereld. Aan zee is ze gedurende een week te gast in vintage designgalerie Passé Simple, waar ze op de slotdag 12 augustus afscheid neemt met een heuse piercingparty.

5 tot 12 augustus. Zandstraat 18, axl-jewelry.com, @passesimplevintagegallery



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

—Op en rond de Lippenslaan

Bold Baguette

Kledingwebshop Bold Baguette onderscheidt zich sinds 2018 met feestelijke outfits in sprankelende kleuren. Vorig najaar volgde een vaste winkel in Hove, maar daarvoor was er al een tijdelijke zaak in Knokke-Heist, die dit jaar herrijst. Gezellige beach vibes en toegankelijke prijzen voeren er de boventoon, en ook liefhebbers van originele interieurdecoratie worden op hun wenken bediend.

Tot eind augustus. Dumortierlaan 51, boldbaguette.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lotte Louise

Luxetweedehandszaak Lotte Louise in Halle is ook bij BV’s en influencers een vertrouwd adres om items te koop aan te bieden, zegt drijvende kracht Stéphanie Lotte. De handtassen, kleding en accessoires in haar zomerverblijf komen van merken als Delvaux, Chanel, Hermès en Yves Saint Laurent, het pure meubilair van de Belgische start-up Plaster.

Tot 30 september. Lippenslaan 231, lottelouise.be, plaster.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Octogony & Nobaddays

De interieurzaak van Geraldine Van Heuverswyn verwelkomt deze zomer zowel de handtassen en accessoires van Octogony als de kledinglijn Nobaddays van Magali Bonne. Liefhebbers van minimalisme, tijdloze ontwerpen die vluchtige trends overstijgen en een Belgische signatuur slaan hier een dubbelslag.

Tot midden september. Van Bunnenlaan 1, octogony.com, nobaddayscollection.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Maison Pomme

De online conceptstore voor levensgenieters van Valérie Appelmans volgt zijn doelgroep naar de kust. Kleurrijke kleding en interieurspullen staan er in de winkelrekken naast gezonde lifestyleproducten, make-up en, op verzoek, workshops van schoonheidsspecialiste Julie Duquenne.

Tot eind augustus. Lippenslaan 182, maisonpomme.be, @julieduquennemakeup



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Dansaert Men

e5 surft verder op de vernieuwingsgolf. De eerste pop-up van de modeketen richt zich exclusief tot mannen en biedt, verspreid over 200 vierkante meter, een one-stop concept rond zes huislabels. Sportief, een denimlook, strak in het pak of de speelse collab met Metejoor: hier is diversiteit troef.

Tot 30 september. Lippenslaan 320, dansaertmen.be

© GF

—Met zicht op zee

Les Jumelles

Luchtige jurken en blouses, kleurrijke prints en casual chic: geen wonder dat Les Jumelles ondertussen een vertrouwd gezicht is op de Knokse zeedijk. De Antwerpse webshop heeft naast zomermode van zijn eigen label en andere merken ook een mooi aanbod schoenen en accessoires.

Einddatum werd nog niet bepaald. Zeedijk 654, lesjumelles.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Paulette in ’t Stad

Met een expertenrol in Stukken van Mensen en een eerste passage in Knokke-Heist werd vintagedealer Paulette Van Hacht vorig jaar ook buiten ’t stad een begrip. Haar kleurrijke interieurzaak keert terug met bezield meubilair en trouvailles allerhande, van kussens en handbeschilderde keramiek tot Marokkaanse berbertapijten.

Tot 27 augustus. Zeedijk 735, pauletteintstad.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Mieke Dierckx

Vorig jaar vierde de handtassenontwerpster uit Westerlo de tiende verjaardag van haar merk in Knokke-Heist. Ze keert dit jaar terug met uitgesproken zomerse kleuren, tijdloze klassiekers en items uit haar volgende herfst-wintercollectie. Als toemaatje is er een limited-editionbriefcase in twee tinten blauw, die enkel hier verkrijgbaar is.

Tot 14 september. Zeedijk 797, miekedierckx.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Juttu

De Belgische multibrandwinkel is al voor de derde keer te gast. Naast mode voor hem en haar en interieuritems is er een groot aanbod voor instant gebruik, zoals teenslippers, zonnebrillen en cocktails on the go.

Tot eind september. Zeedijk 699, juttu.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

—Heist

Zanthe

Kleurrijke zomerkleding in linnen, satijn of badstof, kimono’s, haarmode, juwelen, handtassen en andere accessoires: deze tijdelijke winkel voor alle leeftijden en maten houdt het graag vrolijk en betaalbaar.

Tot 20 augustus. Heldenplein 25, @zanthe_popupstore