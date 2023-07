Kunstig Knokke: de nieuwste galerijen en tijdelijke pop-ups

Knokke-Heist telt de meest bruisende galeriescene aan de kust, en al helemaal in de zomermaanden. Hoog tijd dus om je vertrouwd te maken met deze nieuwkomers en tijdelijke verblijvers.

Gloednieuwe galerijen

1 – Nieuw leven

Knokkenaar Ben Beirens werkte jarenlang als textiel- en printontwerper voor onder meer Xandres, Diesel en Roberto Cavalli. Een project rond handgemaakte tapijten met het Belgische JOV in 2018 leidde hem naar de interieurwereld, en vorig jaar mondde zijn research naar geometrische en organische motieven uit in de opening van een galerie in Het Zoute. Zijn specialiteit: zeefdrukken, tekeningen en schilderkunst op papier van abstracte modernisten van de twintigste eeuw zoals Luc Peire, Victor Vasarely en Julian Stanczak. Achteraan en op de kelderverdieping geeft Beirens eigenhandig een nieuw leven aan lijsten in hout en aluminium.

Werk uit de jaren 60 van Henry Pearson in Ben Beirens Gallery. © Servaas Van Belle

Ebbestraat 7, @benbeirensgallery

2 – Kruisbestuiving

Kunstenaar David Kuppens en interieurontwerper Kim Schoefs hebben allebei Limburgse roots. Nadat Kuppens vorig najaar al naar Knokke verhuisde, een stad waar zijn werk al meermaals te gast was, brengen ze hun passies sinds februari samen in galerie Z7. Abstracte kunst van Belgisch en buitenlands talent gaat er in dialoog met Italiaans design in beperkte oplages.

Zandstraat 7, z7designgallery.com

3 – Aantrekkingskracht

Zijn onophoudelijke drang om te creëren erfde hij van zijn vader Jef, zegt Mathias Claerhout. De Bruggeling maakte zelf naam als ontwerper van hedendaags designmeubilair, maar volgt met abstracte sculpturen steeds meer het beeldhouwerspad van zijn vader. Een galerie voor zijn eigen werk openen was aanvankelijk niet de bedoeling, maar sinds de opportuniteit zich voordeed, weet zijn creativiteit naar verluidt niet van ophouden. De aantrekkingskracht van Knokke-Heist op kunstenaars is duidelijk nog niet uitgewerkt.

‘Deckhopper’ van Mathias Claerhout. © GF

Rubensplein 567, mathiasclaerhout.be

Tijdelijke pop-ups

1 – De Gentse Galerie Barbé en de Antwerpse Keteleer Gallery tonen in de iconische Dr. De Beirwoning uit 1924 onder meer schilderkunst van Adelheid De Witte en textielkunst van Thomas Renwart.

Benjamin Moravec bij Barbé & Keteleer. © GF/Shivadas

Tot 27 augustus, Dumortierlaan 8, barbegallery.be, keteleer.com

2 – Terwijl de surfende ridder van Gentenaar David DeBusseré deze zomer te gast is in Lakeside Paradise, prijken zijn schilderijen en bronzen ‘love mushrooms’ in de jaarlijkse pop-pup van The Boutique Gallery uit Sint-Martens-Latem.

Tot 27 augustus, Kustlaan 213, theboutiquegallery.com

3 – Knokke-Heist vormt de eerste halte van Yes but no, de ‘mobiele galerie’ van Michel Haspeslagh. Een mix van gevestigde namen en nationaal en lokaal talent zorgt voor prijzen van 300 tot 18.000 eur.

Tot 15 oktober, Zeedijk 689-690, yesbutno.be

4 – Keith Harings tekeningen voor New Yorkse metrostations zijn vandaag grotendeels in privéhanden, maar pop-upgalerie Oil & Vintage toont er heel uitzonderlijk een dozijn, naast werk van Hannes D’Haese en Death NYC.

Zeedijk 816, ov-gallery.business.site