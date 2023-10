Voormalig topman Abercrombie & Fitch beschuldigd van seksuele uitbuiting

Mike Jeffries, voormalig topman van modemerk Abercrombie & Fitch, wordt in het BBC-programma Panorama beschuldigd van het seksueel uitbuiten van mannen. Er zou een uitgebreid netwerk zijn om jonge mannen te regelen voor events met de Amerikaan Jeffries en zijn Britse partner Matthew Smith.

Acht mannen zeggen tegen de BBC bij dat soort bijeenkomsten te zijn geweest en sommigen van hen zouden zijn misbruikt. Jeffries en Smith hebben zelf nog niet gereageerd op de beschuldigingen, maar een tussenpersoon die de mannen regelde, ontkent dat er iets illegaals is gebeurd. Volgens hem wisten de mannen precies wat ze gingen doen toen ze naar de events gingen. Abercrombie & Fitch (A&F) zegt geschokt te zijn en te walgen van het vermeende wangedrag.

Panorama heeft de bevindingen voorgelegd aan twee voormalige aanklagers uit de Verenigde Staten. Zij vinden onafhankelijk van elkaar dat er een onderzoek moet komen voor sekshandel, een vorm van mensenhandel waarbij mensen naar andere staten en landen worden gebracht om onder dwang seks te hebben voor geld. De events van Jeffries en Smith zouden hebben plaatsgevonden in hun woningen in New York en in luxueuze hotels over de hele wereld.

Jeffries leidde A&F van 1992 tot 2014 en maakte er een succesvol merk van. De kledingketen stond wereldwijd bekend om de mannelijke gespierde modellen die zonder shirts voor en in de winkels stonden. Jeffries gold zelf al als een controversieel figuur en werd beschuldigd van discriminatie op de werkvloer.