Shoppen: de 12 beste 1-schouderbadpakken voor de zomer

Bijna te mooi om in te zwemmen: het asymmetrische badpak met één schouderband. Wij zochten de twaalf beste bij elkaar.

De modetrend voor de zomer: asymmetrische coupes en cut-outs. Designermerken als Loewe, Attico en Valentino speelden met uitsnijdingen rond het middenrif en de bekken. En ook bij Michael Kors, Rokh en Prada waren asymmetrische coupes te zien op de catwalk, met stijlen die varieerden van rokken met een hoge split tot meer eenvoudige tops en jurken met één schouderband.

De trend beperkt zich niet enkel tot de prêt-à-porter, ook in de swimwear zijn cut-outs en eenschouderbadpakken populair. In het duurdere segment springen vooral de badpakken van het Franse luxemerk Eres en het Italiaanse designerlabel Pucci in het oog. Maar ook bij straatketens zoals Cos, Oysho en Arket kun je voor minder dan zestig euro een exemplaar op de kop tikken. Voor wie op zoek is naar wat extra ondersteuning zijn er de badpakken van de Belgische lingeriespecialist PrimaDonna of het Duitse Anita.

Het asymmetrische badpak is een veelzijdig kledingstuk dat je ook in de stad kunt dragen en ziet er elegant uit in combinatie met een luchtige maxirok of een geklede broek met hoge taille. Het enige nadeel? Eenschouderbadpakken bieden minder steun dan hun symmetrische tegenhangers met dubbele bandjes. Onze tip: ga voor dikkere stoffen zoals neopreen of voor een model met beugels.