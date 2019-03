Samsøe & Samsøe organiseert een sample sale in Antwerpen

De beschikbare maten variëren van XS tot XXL, de kledij zelf is een mix uit de wintercollectie van 2018 en de lente- en zomercollectie van dit jaar. Wie goed zoekt, kan zelfs items op de kop tikken die nooit eerder uitgebracht zijn. Naast de mannen- en vrouwenkledij zijn er ook accessoires aan sampleprijzen te koop.

Voor wie Samsøe & Samsøe nog niet kent: het Deense label combineert Scandinavisch minimalisme met duurzame, tijdloze ontwerpen. Dat maakt het merk erg geliefd in het bloggersmilieu.

De verkoopt start om 10u en gaat door tot 21u. Wie moet werken, blijft dus niet in de kou staan. Het adres is de Huikstraat 10, Antwerpen. Meer info via het Facebookevent.