Knack Weekend organiseert de jaarlijkse stockverkopen in Antwerpen

Voor de organisatie van de stockverkopen neemt Knack Weekend de fakkel over van het failliet gegane modeplatform Belmodo. 'Belgische mode is al meer dan 35 jaar onze passie. Voor het Knack Weekend-team is de organisatie van deze stockverkopen een logische keuze', vertelt hoofdredactrice Ruth Goossens.

Een woordje uitleg voor wie het principe niet kent: tijdens een stockverkoop doen ontwerpers stofoverschotten en kledij uit oude collecties aan een kleine prijs van de hand. Voor modeliefhebbers met een kleiner budget is dit de ideale kans om hun garderobe van Belgisch design te voorzien, voor doorwinterd shoppers een gelegenheid om dat ene stuk uit die oude collectie alsnog op de kop te tikken.

De komende weken verzamelen we alle info over de deelnemende ontwerpers en waar je ze kan vinden op onze website, samen met een aantal tips over hoe je zo'n stockverkoop het best aanpakt. Houd onze website in de gaten en maak je agenda tussen 7 en 12 mei alvast vrij.