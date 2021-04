De ontwerper Alber Elbaz, de man die Lanvin opnieuw op de kaart zette, is overleden. Dat meldt WWD en wordt bevestigd door Compagnie Financière Richemont.

Alber Elbaz werd geboren in Marokko, maar groeide op in een Joods gezin in Tel Aviv. Na zijn legerdienst daar was het door zijn keuze voor deShenker School of Fashion & Designin Tel Aviv meteen duidelijk waar zijn ambities lagen en Elbaz heeft de modesector nooit meer verlaten. Hij werd vooral bekend om wat hij deed voor het Franse huis Lanvin. Dat was wat in de vergetelheid geraakt, tot hij er begon te werken en het met zijn eerste show in de herfst/winter van 2002 weer op de kaart zette.

Daar bleef hij tot 2015. Daarna werd het even stil rond de ontwerper, tot hij enkele maanden geleden zijn nieuwe merk AZ Factory lanceerde. Die gelegenheid was de aanleiding voor wat helaas ons laatste interview met Alber Elbaz werd.

De man is 59 geworden en stierf op zaterdag 24 april in een Parijs ziekenhuis. Zijn dood is onverwacht en de oorzaak nog niet bekend. Verschillende media halen covid-19 aan, maar dat werd nog niet bevestigd.

Alber Elbaz werd geboren in Marokko, maar groeide op in een Joods gezin in Tel Aviv. Na zijn legerdienst daar was het door zijn keuze voor deShenker School of Fashion & Designin Tel Aviv meteen duidelijk waar zijn ambities lagen en Elbaz heeft de modesector nooit meer verlaten. Hij werd vooral bekend om wat hij deed voor het Franse huis Lanvin. Dat was wat in de vergetelheid geraakt, tot hij er begon te werken en het met zijn eerste show in de herfst/winter van 2002 weer op de kaart zette. Daar bleef hij tot 2015. Daarna werd het even stil rond de ontwerper, tot hij enkele maanden geleden zijn nieuwe merk AZ Factory lanceerde. Die gelegenheid was de aanleiding voor wat helaas ons laatste interview met Alber Elbaz werd.De man is 59 geworden en stierf op zaterdag 24 april in een Parijs ziekenhuis. Zijn dood is onverwacht en de oorzaak nog niet bekend. Verschillende media halen covid-19 aan, maar dat werd nog niet bevestigd.