AZ Factory, het nieuwe digitale modeproject van ontwerper Alber Elbaz, wordt gelanceerd met een digitaal défilé. Stream hier de voorstelling van het merk en de show.

Nadat Alber Elbaz (59) in 2015 het Franse modehuis Lanvin verliet als artistiek directeur, bleef het een lange tijd stil. Bij Lanvin stond de Israëlische modeontwerper gekend voor zijn vrolijke en elegante designs. Vandaag maakt hij een comeback met AZ Factory, zijn nieuwe modelabel. Voor het project sloeg Elbaz de handen in elkaar met Zwitserse luxeconglomeraat Richemont, die onder andere ook modelabel Chloé en horlogemerk Cartier beheren.

Zelf beschrijft Elbaz het project als een 'mode-reset', waarbij gestreefd wordt naar innovatie en technologische ontwikkelingen. De bijhorende collectie is ready-to-wear en biedt 'oplossingen voor de hedendaagse vrouw'. De producten zullen enkel verkocht worden via de website van AZ Factory en via partners Farfetch en Net-A-Porter.

Samen met de lancering van de collectie volgt er nog een talkshow en een digitale wereldtour. De talkshow "Alber & Friends" zal te volgen zijn via Net-a-Porter en bespreekt mode, wetenschap en body positivity. Via Farfetch wordt dan weer de #worldtour gelanceerd, waarbij modefanaten van over de hele wereld een virtuele rondleiding krijgen in AZ Factory en de producten in 3D kunnen bekijken.

Elbaz gelooft in de opbeurende kwaliteiten van mode en hoopt dat AZ Factory als project 'educatief, emotioneel en mooi' zal zijn. De virtuele presentatie is hier te volgen:

Lancering: 26 januari, 20u

