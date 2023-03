Myriam Ullens de Schooten van kledingmerk Maison Ullens voor haar woning doodgeschoten

Myriam Ullens de Schooten (71) – oprichtster van het luxe kledingmerk Maison Ullens – is op woensdag vlak voor haar huis in Lasne doodgeschoten. Dat wordt bevestigd door het parket van Waals-Brabant. De zeventiger werd vermoord door haar schoonzoon, met wie ze al jaren in conflict lag.

Het was haar schoonzoon, Nicolas Ullens, die op woensdag rond 10 uur een vuurwapen gebruikte voor het huis waar zijn vader en schoonmoeder wonen. Volgens het parket werd de zakenvrouw meermaals van dichtbij neergeschoten. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden.

Wat Nicolas precies dreef, is nog niet duidelijk. Maar volgens verschillende bronnen zou het maken hebben met het jarenlange conflict tussen de twee over erfeniskwesties. De verdachte werd gearresteerd en zal woensdagmiddag worden verhoord.

Maison Ullens

Barones Myriam Ullens en haar man Baron Guy Ullens zijn bekende filantropen en kunstverzamelaars. Ze staan ook bekend om hun modemerk Maison Ullens. Nog geen halfjaar geleden kon het Belgische merk Christian Wijnants strikken als artistiek directeur.

Wijnants wilde de persoonlijkheid van Myriam Ullens en haar man, Baron Guy Ullens, sterker in de verf zetten. ‘Ze barst van de ideeën, heeft humor, reist de wereld rond en heeft zeer uiteenlopende interesses. Ik denk dat het merk die onvoldoende belicht heeft in het verleden’, zei de ontwerper toen over Myriam Ullens.