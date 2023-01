Maison Ullens strikt Christian Wijnants als artistiek directeur

Met Wijnants maakt het Belgische luxelabel een strategische keuze. Wijnants heeft een hart voor het betere breiwerk, flink wat ervaring en een naam die gekend is binnen en buiten de landsgrenzen.

Het eerder kleine, Belgische merk mikt op een groei. Wijnants moet hen daarbij helpen. Hij treedt in de voetsporen van onder meer Haider Ackermann en Véronique Leroy. Zijn eerst collectie is voor dit najaar, al is hij intussen al meer dan een jaar achter de schermen aan de slag.

De kledij van Maison Ullens omschrijven ze zelf als ‘luxekledij voor globetrotters’. De snits zijn tijdloos, de materialen kwalitatief en exclusief: denk aan lamsleer, zijde en kasjmier. En breiwerk, uiteraard. Dat maakt van Wijnants de juiste man op de juiste plek.

Tijdloos

‘Ik hou van tijdloze merken die zich niet vastpinnen op trends, maar stuks maken die je elke dag kan dragen, jarenlang’, aldus de ontwerper in het modemagazine WWD. ‘Ik wil diepgang toevoegen. Naast de klassiekers en de essentials wil ik elk seizoen ook een nieuw verhaal creëren.’

Ook de persoonlijkheid van Myriam Ullens en haar man, Baron Guy Ullens, mag volgens Wijnants sterker in de verf gezet worden. Ullens is onderneemster, maar ook filantroop en kunstverzamelaar. ‘Ze barst van de ideeën, heeft humor, reist de wereld rond en heeft zeer uiteenlopende interesses. Ik denk dat het merk die onvoldoende belicht heeft in het verleden’, aldus Wijnants.