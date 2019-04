In 2019 is mindful sporten niet langer een vrouwenzaak. Steeds meer mannen bekeren zich tot de yogamat en daar spelen sportmerken handig op in.

Sporten draait niet alleen meer om competitie, mentaal welzijn krijgt steeds meer aandacht. De typische 'macho man' met de bijbehorende sixpack verliest aan status en dat vertaalt zich ook in de sportbeleving. Zo wint yoga de laatste jaren aan populariteit. Volgens Ipsos Public Affairs deed zo'n 28 procent van de mannen aan yoga in 2016. Ter vergelijking: in 2012 was dat amper 18 procent. De yoga-industrie is dus niet langer uitsluitend vrouwelijk terrein.

Veel start-ups zien in deze mannelijke yogi's nieuw marktpotentieel. District Vision richt zich bijvoorbeeld uitsluitend op mannelijke klanten en de cijfers bewijzen dat die aanpak loont. Het merk vertrekt vanuit een holistische visie: sporten draait niet alleen om fysieke fitness, maar ook om het mentale welzijn.

Gat in de markt

Ook grotere merken zien het belang van yogakleding voor mannen in. Zo heeft Nike zijn eerste yogalijn voor mannen gelanceerd en wil Lululemon, een Canadees sportmerk dat zich richt op athleisure, tegen 2020 een derde mannelijke klanten. In 2016 nam het bedrijf Ben Stubbington aan als senior vicepresident voor herenontwerp. Sindsdien groeit het aantal mannelijke klanten sneller dan hun vrouwelijke cliënteel. Allen Adamson, medeoprichter van het merkadviesbureau Metaforce, laat Business of Fashion weten dat 'merken niet succesvol zullen zijn als ze alleen de traditionele atleet promoten.'

Focus op gezondheid

Nate Checketts, oprichter van de sportkledinglijn Rhone, fotografeert zijn modellen terwijl ze yoga doen of aan het joggen zijn. 'Wat ik de afgelopen tien jaar zo geweldig vind, is dat veel van de stigma's rond genderidentiteit en etniciteit stilaan afnemen. De focus ligt nu op gezondheid', klinkt het op de modewebsite. Deze alternatieve aanpak ligt in de lijn van de laatste gezondheidstrend: we willen de beste versie van onszelf zijn, zowel fysiek als mentaal. Dat geldt niet enkel voor mannen, maar ook voor vrouwen.