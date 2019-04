Meisjes en vrouwen hebben lange tijd niet echt een plaats kunnen innemen op het sportveld vanwege hun geslacht. Ondertussen zijn er veel vrouwen die een weg vinden naar gelijkheid en dat net via de weg van de sport doen.

Opvallend is dat wereldwijd sport vaker wordt ingezet als een middel om meisjes te versterken en de normen inzake gender te veranderen, op én naast het veld. Volgens studies hebben meisjes die vaak sporten niet alleen een betere conditie en gezondheid, maar voelen ze zich ook beter in hun vel, staan ze moediger in het leven en ontwikkelen ze leiderschapskwaliteiten.

Groeien door te sporten

Vorige maand kwamen de vrouwenafdeling van de Verenigde Naties (UN Women) en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) nog overeen om samen de Women and Sports Awards uit te reiken aan mensen die er toe bijdragen dat meisjes en vrouwen meer kunnen groeien dankzij sport. Een van de rolmodellen is Po Chun Liu, die verschillende hindernissen moest overwinnen om het tot de eerste vrouwelijke top-baseballster te schoppen in Taiwan. In 2018 stond ze op de Forbes-lijst van meest machtige vrouwen in de internationale sport. Daarnaast is het haar enorme verdienste dat ze opportuniteiten creëert voor meisjes en vrouwen om deel te nemen aan sport en zo 'genderdiscriminatie uit de wereld te helpen.'

Sport geeft meisjes en vrouwen zelfvertrouwen

'Het is onze verantwoordelijkheid om meisjes en vrouwen te versterken zodat ze hun volledige potentieel kunnen realiseren en ze hun eigen leven in handen kunnen nemen. Een meisje helpen is een hele familie helpen', zei Liu daarover.

Dezelfde toon was te horen bij de president van het IOC, Thomas Bach. Hij zei: 'Sport geeft meisjes en vrouwen zelfvertrouwen. Met name in landen waar vrouwenrechten nog geen echte prioriteit zijn is het een enorm voordeel om deze groep te kunnen overtuigen om een sport uit te oefenen. 'In de wereld van vandaag is er geen enkele organisatie of geen enkel land dat het zich kan veroorloven om de helft van de bevolking achter te laten - noch in de sport, noch in de samenleving. Het bevorderen van vrouwen in en door de sport is een teamprestatie. Door samen te werken, kan sport inspireren tot verandering', zei hij.

Voetballend naar de top

In Rangatungi in Bangladesh woont Hanna Hemrom. Zij speelt voetbal in de Rangatungi United Women Football Academy en deelt de mening dat sport een prima middel is om meisjes te versterken Nadat ze jarenlang enkel jongens op het veld zag rennen, zocht ze de hulp van een coach en samen met hem overtuigde ze ouders om ook hun dochters naar de voetbalclub te sturen. 'Toen de meisjesploeg voor het eerst op het veld stapte, waren er veel mensen die ons uitscholden. Ze riepen dat we nooit getrouwd zouden geraken omdat we shorts droegen en voetbal speelden. Maar we lieten ons niet afschrikken', zegt ze.

Ze herinnert zich wel dat het in de beginperiode moeilijk was om meisjes te overtuigen om lid te worden van de vrouwenploeg. Maar met veel doorzettingsvermogen lukte het toch om voldoende meisjes warm te maken. Sindsdien zijn hun levens veranderd, zeggen ze.

Kampioen

'Ik was vroeger heel verlegen en zou als Santal-meisje (etnische groep in Zuidoost-Azië, IPS) nooit hebben durven omgaan met meisjes uit andere gemeenschappen. Voetbal heeft me dichter bij anderen gebracht. Vandaag ga ik om met moslimmeisjes, met hindu, en we spelen allemaal samen voetbal', zegt Hemrom. 'Voetbal is echt fantastisch. Vroeger deden meisjes in ons dorp niets meer dan wat praten, telefoneren of ze hielden zich bezig met onnozelheden. Nu spelen alle jongeren uit ons dorp, jongens en meisjes, samen voetbal.'

In 2016 deed het meisjesteam van Rangatungi United Women Football mee op competitief niveau voor min veertienjarigen. Een jaar later werden ze kampioen in deze selectie. Ondertussen hebben de meisjes nog grotere dromen en willen ze proberen om op nationaal niveau te kunnen spelen en zo anderen te inspireren om hun dromen waar te maken. Young Bangla, het grootste jeugdplatform in Bangladesh, stak hen alvast een hart onder de riem door de Rangatungi United Women Football Academy in de top tien te plaatsen van beste jeugdinitiatieven van het land.