Les Jumelles houdt dit weekend een archive sale in Antwerpen

Fans van Les Jumelles kunnen dit weekend hun slag slaan in Antwerpen. Nog tot zondag verkoopt het merk z’n stockoverschot uit vorige collecties aan lage prijzen.

Les Jumelles staat voor kleurrijke jurken, opvallende stoffen en outfits met persoonlijkheid. Het bestaat nog maar een kleine zes jaar, maar wist op korte tijd uit te groeien tot het lievelingslabel van mening influencer. Dit weekend stalt de webshop z’n archieven uit in Antwerpen, waar je voor 50 euro of minder iets kan scoren.

Wie vandaag nog een shoppingtrip plant, moet een tijdslot reserveren via de webisite van het merk. Dit weekend kan je gewoon binnenspringen. Het adres is Huidevettersstraat 39 in Antwerpen.