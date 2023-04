Kledingmarkt in Bangladesh in de as: 5000 kramen in vlammen op

In de hoofdstad van Bangladesh is een enorme brand uitgebroken in de populaire kledingmarkt Bangabazar. Zo’n vijfduizend marktkramen gingen in rook op. Minstens acht mensen raakten gewond.

De populaire kledingmarkt Bangabazar in het oude stadsgedeelte van Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, staat bekend als een goedkope plek om merkkleding op de kop te tikken. Kleding die Bengaalse fabrikanten in elkaar laten stikken maar afgekeurd wordt voor export, kan daar verpatst worden als tweedehandskledij.



Sinds afgelopen nacht is de plek tot stof en as herleid: een brand brak omstreeks 6.10 uur lokale tijd uit. Die heeft alle 2900 kramen op de markt in de as gelegd. Ook nabijgelegen markten vatten vuur en zouden ook vernield zijn. In totaal gaat het om 5000 kramen.



Het heeft zes uur geduurd en de inspanningen van zo’n zeshonderd brandweerlui gevraagd om de brand in Bangabazar een eerste keer onder controle te krijgen. Uit een nabijgelegen toren, de Annexco Tower, is er echter nog steeds rookvorming. Van daaruit is een nieuwe brandhaard ontstaan, die nog steeds woedt op het moment van schrijven.

Brandweer aangevallen

Van dodelijke slachtoffers is geen sprake. De lokale krant Dhaka Tribune spreekt van acht gewonden, waaronder twee brandweerlui.

Vier andere brandweerlui raakten eerder vandaag gewond toen omstreeks 9.30 uur lokale tijd een kwade menigte een brandweerstation aangevallen had. Onder de menigte mengden zich ook boze marktkramers, die vonden dat de bluswerken niet snel genoeg vooruitgingen. Twee van de vier getroffen brandweermannen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.

In The Daily Star spreekt brandweercommandant Mohammed Main Uddin zijn ongeloof uit over het incident. “Wij zetten ons leven op het spel om de brand te blussen, en zo worden wij bedankt.”

Eerder onveilig verklaard

In 2019 is de markt al onderzocht door de brandweer en de civiele bescherming. Brandweercommandant Uddin benadrukt dat collega’s herhaaldelijk aangeklaagd hebben dat de markt niet brandveilig was.

“Tot tien keer toe. Zelfs een spandoek mocht niet baten. We hebben alles geprobeerd, maar zaken gingen voor op de brandveiligheid.”

Levenswerk gaat in rook aan

Het is vooral de economische schade die enorm groot is. Handelaars getuigen over een stock ter waarde van 35.000 euro. Anderen spreken zelfs over een verlies van 700.000 euro.

Een handelaar vraagt zich af wat hij nu zal moeten doen om zijn familie te onderhouden. “Ik ben een bedelaar geworden.” Een andere handelaar, Shariful Islam, benadrukt in Dhaka Tribune dat hij zware leningen aangegaan is om zijn werk te kunnen uitvoeren. “Nu is alles voorbij.”

Staatssecretaris voor natuurrampen Enamur Rahman stelt dat hij de getroffen handelaren financieel wil ondersteunen en dat elk van de gewonden een schadevergoeding van 15.000 taka krijgt (130 euro).

Minister van Buitenlandse Zaken Abdul Momen steekt dan weer de handelaars een hart onder de riem met een geheel andere boodschap: “Ik weet wat voor een verlies dit is, want ging hier zelf ook graag winkelen.”