Kleding met een verhaal: ontdek de tweede collectie van sociaal modeatelier RE Antwerp in pop-up shop

RE Antwerp heeft een tweede collectie klaar. Het label en modeatelier waar ontwerper Tim Van Steenbergen samen met vluchtelingen en nieuwkomers kleding maakt uit reststoffen presenteert deze in een pop-up shop van 16 november tot en met 18 november in Antwerpen.

Tim Van Steenbergen, Knack Weekend-hoofdredacteur Ruth Goossens en stylist Benoit Bethume, elk met twintig jaar ervaring in de modesector, sloegen de handen in elkaar voor het sociaal atelier RE Antwerp, waar anderstalige nieuwkomers kleren maken uit reststoffen. RE Antwerp dankt z’n naam aan de termen reuse, rethink en recycle, woorden die tijdens iedere brainstorm van het modeatelier naar voren kwamen.

Exclusieve stuks

‘Ook nu combineren we verschillende stoffen in één ontwerp. Zo hebben we een heel leuke zwarte vest die we maakten uit snijafval. We bedachten het voor onze medewerker uit Gaza. Het stikwerk hielp hem even om niet te piekeren over de oorlog in zijn land,’ vertelt Tim Van Steenbergen.

Voor de tweede collectie verwerkte het team van RE Antwerp stoffen van Dries Van Noten, Christian Wijnants, Tim Van Steenbergen, Stanley/Stella en Essentiel Antwerpen tot een reeks hemden, bomber jackets, T-shirts en sweaters.

‘Het aantal stuks voor deze collectie is ook nu weer beperkt. We werken voornamelijk met reststoffen van Belgische ontwerpers en labels. Wanneer de stof op is, stopt ook de productie van het kledingstuk. Soms zijn het slechts twee jurken of vier hemden. Wat je koopt is dus erg exclusief. Tegelijkertijd is het best betaalbaar, je betaalt voornamelijk voor de opleiding en werkuren.’



Praktisch

16-18 november

REantwerp, Minderbroedersrui 74, 2000 Antwerpen

Reantwerp.com