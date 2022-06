Jurk van Marilyn Monroe raakte beschadigd tijdens Met Gala

De historische jurk waarmee Kim Kardashian de lens van menig fotograaf wist aan te trekken op het Met Gala is tijdens dat optreden beschadigd geraakt. Dat zegt Diet Prada.

Het Met Gala leverde modemagazines ook dit jaar opnieuw gespreksstof op, en heel vaak ging het over de jurk van mediafiguur Kim Kardashian. Die droeg een stuk dat nog toebehoorde aan Marilyn Monroe, en waarmee de actrice president Kennedy in 1962 muzikaal feliciteerde met zijn verjaardag. De jurk, bezet met zo’n zesduizend kristallen, is een museumstuk ter waarde van een slordige 4,8 miljoen dollar. Toch mocht ze nog eens in de wijde wereld komen.

Kim Kardashian moest zeven kilogram afvallen om in de strak aansluitende jurk te passen, maar zelfs dan was het nog krap. Beelden die diet_prada nu verspreidt, tonen hoe twee kleedsters nodig zijn om de sluiting dicht te krijgen. Daardoor lijkt de jurk averij te hebben opgelopen. Het laat de discussie over de behandeling van historische kledingstukken alleszins weer hoog oplaaien.