Jaar na jaar stijgt spectaculair het aantal verkochte kledingstukken, maar niet zo bij mode voor kinderen. Ouders lijken kosten te willen drukken, door nieuwe aankopen te minderen.

Paniek bij merken met baby- of kinderafdeling, want in de voorbije vijf jaar steeg de verkoop volgens cijfers die De Standaard verspreidt daar slechts met een procent, van 194 miljoen tot 196 miljoen stuks. Dat zijn per jaar nog steeds 77 stuks nieuwe kleding per kind, wetende dat er in België 2,56 miljoen minderjarigen wonen, maar de ware tragedie schuilt volgens de cijfers van onderzoeksbureau Statista in wat die stuks dan zijn. Dat blijkt immers goedkopere kledij, waardoor de omzet uit kinder- en babykleding in fysieke winkels met twaalf procent daalt.

Meerdere tendensen zouden daar aan de oorsprong liggen. Zo spenderen mensen minder geld aan kleding dan vroeger en geven ouders minder om de status van merkkledij. Daarnaast is online kopen vaak een gemakkelijke oplossing voor ouders van kinderen die niet staan te popelen om op shopuitje te vertrekken. Tenslotte raken ook de alternatieve markten (tweedehands of ontleendiensten zoals de Babytheek) steeds beter georganiseerd, zeker voor kindermode.

