Nat weer voor de boeg: met deze regenjassen blijf je stijlvol waterproof

Als er een outfit is die zijn nut bewijst, is het wel je regenplunje. Zeker nu we een natte week voor de boeg hebben, wordt het misschien tijd voor een update van je regenjas en laarzen. Met deze tips ben je in een trek mee met de quiet outdoors-trend.

De paraplu mag dan een slimme uitvinding zijn, een goede regenjas is toch net iets handiger bij hevige windstoten en opspattend nat. Bovendien haal je sneller trein of tram als je geen plassen en losliggende stoeptegels hoeft te ontwijken. Het beste nieuws is dat die functionele stukken er vandaag niet eens zo slecht uitzien. Regenlaarsjes van Chanel, waterpoof Gucci: outdoorkleding schakelt een versnelling hoger wat stijl betreft. En dat heeft alles te maken met de populariteit van het buitenleven én quiet luxury.

Gorpcore deluxe

De focus op een gezondere levensstijl en al zeker de pandemie leerden ons wandelen en andere activiteiten in de buitenlucht opnieuw appreciëren. Enter ‘gorpcore’ (afgeleid van de populaire wandelsnack ‘Good Ol’ Raisins and Peanuts’): functionele outdoorkleding palmde vliegensvlug de doorsnee kleerkast in. Naarmate gorpcore meer ingeburgerd geraakte en er meer concurrentie kwam in het segment, gingen consumenten hogere eisen stellen: meer elegantie zonder aan functionaliteit in te boeten. Dat leidde niet alleen tot collabs – Loewe en On, MM6 Maison Margiela en Salomon, Moncler en Adidas, The North Face en Gucci… Luxehuizen zoeken nu ook uit hoe ze zelf die technische aspecten in hun collecties kunnen verwerken.

Quiet outdoors

Het was onderzoeksbureau McKinsey dat deze trend eind 2023 oppikte en ‘quiet outdoors’ doopte. Volgens hen zullen modemerken steeds technischer worden en outdoorlabels almaar stijlvoller. Zo verschuift gorpcore naar een meer ingetogen functionele mode, met de nadruk op minimalistisch design. Tegelijk blijven de technische aspecten van outdoor gear behouden. Samengevat: comfortabel genoeg voor avontuur in de natuur, maar voldoende verfijnd voor het stadsleven.

Ook in het waterproof aanbod is deze verschuiving merkbaar. Het knalgele Paddington-jack is een ingetogen imperméable geworden. Het waterdichte label Rains showt intussen de modebewuste regenjas op Paris Fashion Week. Rubberlaarzen vind je bij Chloé, Kenzo en Gucci, hoedjes bij Isabel Marant of Ganni. Er is dus geen enkele reden meer om je vestimentair uit het lood te laten slaan door een volgende regenbui.

Classy in regenjas: zo hou je het elegant droog