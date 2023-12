Quiet luxury, veel rood en vrouwelijke snits: deze trends hangen de komende maanden in de winkels

Waar hebben onze Belgische winkeliers hun oog op laten vallen voor de lente? Dit zijn de favorieten van Verso in Antwerpen, L’Heroine in Brugge en JADE in Hasselt.

Verso in Antwerpen

Elisa Barbadoro is buyer voor de vrouwencollecties van Verso.

“Verso staat synoniem voor vrouwelijke, Italiaanse designermode. Onze bestverkopende merken zijn Gucci, Prada en Miu Miu, maar ook Dior gaat heel goed. We hebben recent enkele nieuwe, kleine merken toegevoegd, in een meer toegankelijke prijsklasse. Atlein is een leuk, jong merkje als je op zoek bent naar een party dress. En bij MM6 vind je goede basics voor overdag, zoals popeline hemden en denim.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

“Quiet luxury blijft een belangrijke trend, ook voor komende winter. Veel merken hebben de shift gemaakt naar een meer ingetogen, gestroomlijnde look. Modern en toch vrouwelijk. Er zijn nog wel logo’s, maar veel subtieler dan vroeger. Daarnaast zien we volgend seizoen ook veel romantische looks, met verwijzingen naar de balletwereld. Daar horen uiteraard lichte pastelkleuren bij, die het altijd goed doen tijdens de lente, maar er is ook veel goud en zilver. En kersenrood natuurlijk, de kleur die de eerste show van ontwerper Sabato de Sarno voor Gucci domineerde. Dat wordt dé kleur van het seizoen.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

“Als we naar de accessoires kijken, dan valt het op dat handtassen weer langer en smaller worden van vorm. Slingbacks blijven dan weer populair, zowel met een kitten heel als een hoge hak. En ook hier zijn goud en zilver populaire kleuren.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Tim de Jong is buyer voor de mannencollecties van Verso.

“Ook bij de heren blijft quiet luxury de trend van het seizoen. Alles is klassieker en discreter, met veel zachte kleuren zoals beige en lichtgrijs. Zelfs bij een merk als Dolce & Gabbana, dat anders toch feller uit de hoekt durft komen. Daarom hebben we ervoor gekozen om vooral tijdloze, kwaliteitsvolle stukken aan te kopen: meer tailoring en meer hemden. Een stijl die ik zou omschrijven als ‘dressed casual‘. Zo heeft onze klant langer plezier van zijn investering.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

“Daarnaast volgen we natuurlijk ook de hypes op. De sneakers van Maison Mihara Yasuhiro zijn nu heel hot, dus doen we er alles aan om die vast te krijgen. En in onze winkel in Knokke hebben we Tom Ford toegevoegd voor heren.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

“Verder merken we dat streetwear op de terugweg is. We bieden nog wel merken als Off-White en Palm Angels aan, maar er wordt minder naar gevraagd door onze jonge klanten. Een 25-jarige zal nu eerder voor een mooie chino gaan met een kasjmieren poloshirt. Fijne knitwear met korte mouwen is een grote trend voor de lente.”

Lange Gasthuisstraat 9, 2000 Antwerpen. Verso.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

L’Héroïne in Brugge

Martine Goethals opende L’Héroïne in 1987. Ze is gepassioneerd door Belgische designermode.

“Ik was nog maar 24 en diëtiste van beroep toen ik meer dan dertig jaar geleden met L’Héroïne begon. Ik wilde ingaan tegen de trends en het snobisme van die tijd, met zijn grote logo’s en Millet-jassen. De artistieke, Japanse mode boeide mij, en de Belgen uiteraard. Samen met Stijl in Brussel heb ik van in het begin de Zes van Antwerpen gesteund en verkocht. Vandaag zijn Dries van Noten en Christian Wijnants mijn grootste merken, maar ik verkoop onder andere ook de collecties van Jean Paul Knott, Toos Franken en Claudia Latruwe.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Er is weer meer vrouwelijkheid. Martine Goethals

“In 2000 kocht ik een pand in Brugge. Architect Stéphane Beel heeft de verbouwing gedaan. Hij begreep meteen dat ik mezelf eerder zie als een curator van mode dan als een winkelier. Er loopt dan ook maar één hele lange rail door de winkel. Dat is het, er zijn geen kasten. Daarom is het belangrijk dat alle collecties mooi op elkaar aansluiten. Elk seizoen begin ik van nul te puzzelen. Trends spelen daarin nooit een rol. Ik vind het belangrijker om mijn klanten nieuwe dingen aan te bieden, iets wat ze nog niet gezien hebben, maar dat wel mooi past bij het stuk dat ze bijvoorbeeld vorig jaar kochten. Zo bouw je een kleerkast op die lang meegaat.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

“Het valt me op dat er weer meer vrouwelijkheid in de collecties zit. Zo heeft Dries Van Noten mooie, vrouwelijke jurken met een decolleté, wat lang geleden is, maar dan wel in een stof die normaal voor een mannenhemd zou worden gebruikt. Er is altijd een hoek af bij Van Noten, wat het interessant maakt. De kleuren en prints zijn weer wat soberder. De uitbundigheid die we zagen na covid, ligt achter ons.”

Noordzandstraat 32, 8000 Brugge. Lheroine.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

JADE in Hasselt

Sinds 2011 baat Hanne Tournel JADE uit.

“De winkel is genoemd naar een halfedelsteen: luxueus en toch draagbaar. Dat wordt weerspiegeld in de merken die ik aanbied, zoals Acne Studios, Isabel Marant Etoile en Golden Goose. Allemaal labels die ik zelf draag en mooi vind. Elk jaar komen er een aantal nieuwe merkjes bij, maar ik spring zeker niet op elke trend of hype. Het DNA van het merk moet bij dat van Jade passen. Mijn laatste aanwinst is MSGM, een Italiaans modehuis dat prijs-kwaliteit heel goed zit.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Een mooie blazer in een neutrale kleur blijft een goede aankoop. Hanne Tournel

“De Barbie-roze trend is gepasseerd. Voor de lente is het kleurenpalet weer veel soberder. Ik ben nu de collecties voor volgende winter al aan het aankopen en die lijn wordt doorgetrokken. Transparantie en mini zijn grote trends, maar ook tailoring is heel belangrijk. Een mooie blazer in een neutrale kleur blijft een goede aankoop en is makkelijk te stylen. Naast oversized zie je ook terug meer fitted vormen.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

“Ik heb niet het gevoel dat mensen minder uitgeven aan kleren. Ze zijn nog altijd bereid om te betalen voor een tijdloos, kwalitatief stuk zoals een blazer of een kasjmieren pull waarvan ze weten dat ze het lang zullen dragen. Het zijn eerder de frivole stukken die blijven hangen.”

Dokter Willemsstraat 14, 3500 Hasselt. Jade-shop.be