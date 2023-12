Slim naar de solden: 5 trends voor de lente die je nu al kan kopen

Een voorbereid shopper is er twee waard. Met dit lijstje koop je nu al – met korting – de trends voor het komende seizoen.

TREND 1: 50 tinten bruin

Van mokka tot chocolade: bruin is een goede basiskleur voor je garderobe, en de favoriet van al wie houdt van ingetogen luxe.

TREND 2: slingbacks

Met zijn open hiel en gesloten tip is de slingback de ideale schoen voor de lente. Je vindt ze nu al in de wintercollecties, want ook gecombineerd met een panty of opvallend sokje ogen slingbacks chic.

TREND 3: zilver

Van feestelijke outfit tot lentelook: in combinatie met een fris wit hemd of casual jeans wordt zilver een kleur die ook voor zonsondergang mag gezien worden.

TREND 4: franjes en frons

Franjes, maar ook veren en ruches blijven een populair detail komende lente. Zwieren maar!

TREND 5: leren jas

Op een goed leren jasje staat geen seizoen. Waarom het dan niet tijdens de solden op de kop tikken? Ga voor een klassiek zwart of ‘gebrand bruin’ exemplaar.