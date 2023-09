Groepswerk: 3 kersverse collabs

Collabs zijn intussen eerder regel dan uitzondering geworden in de modewereld. Drie kersverse partners in crime.

Marina Rinaldi x Mary Katrantzou

Van fuchsia over bordeaux tot turkoois: het kleurenpalet van de samenwerking tussen de Grieks-Londense ontwerpster Mary Katrantzou en het Italiaanse modehuis Marina Rinaldi is een ode aan de vreugde. De collectie is geïnspireerd op de rijkelijk versierde boekkaften waar de Florentijnse en Venetiaanse ambachtslieden om bekendstonden. Denk uitgesproken materialen en prints, die naar Marina Rinaldi’s traditie ook vollere lichamen vieren.

Vanaf 349 euro, be.marinarinaldi.com

Ganni x New Balance

Na een opvallende verschijning op de catwalk tijdens de laatste modeshow van Ganni zijn de door New Balance ontworpen sneakers nu eindelijk verkrijgbaar. Beschikbaar in drie varianten (zwart, wit en geel) combineren de schoenen de nieuwste technologie met een nostalgische esthetiek. De limited editions vliegen ondanks hun prijskaartje de deur uit. Snel zijn is dus de boodschap.

180 euro, ganni.nl



Uniqlo x Clare Waight Keller

Ook voor de Japanse gigant Uniqlo lijkt het weer even een eerste schooldag. Onder de naam Uniqlo: C begint de retailer met een nieuw dochterlabel, toevertrouwd aan de zorg van Clare Waight Keller. De 53-jarige Britse ontwerpster, die artistiek directeur was bij Givenchy en Chloé, heeft een eerste collectie ontworpen die opvalt in haar eenvoud. De dertig stukken combineren beweging en vrouwelijkheid met een Brits accent en subtiele kleuren.

Vanaf 15 september, uniqlo.com