Getest: wij bestelden de lingeriebox van de Belgische start-up CurveCatch

Het Belgische CurveCatch wil de expertise van een gespecialiseerde lingeriewinkel naar je eigen slaapkamer brengen. Comfortabel passen en kiezen op je eigen ritme. Vijf collega’s met verschillende verwachtingen, maten en eisen testten de service van CurveCatch uit. Lees hier hun eerlijke relaas.

De Belgische start-up CurveCatch wil online lingerie bestellen handig en leuk maken. Ze combineren expertise van lingerie-experten met machine learning data. Het werkt als volgt: eerst vul je een korte vragenlijst in over wat je zoekt en wat voor soort boezem je hebt. Vervolgens stelt het team van experten bij CurveCatch een box samen met een 15-tal items die jou perfect zouden moeten passen. Ze geven een preview, met toelichting in een videoboodschap, zodat je kunt aanduiden welke beha’s in je box mogen zitten. Je betaalt een waarborg voor de levering en vervolgens krijg je de box vrijblijvend aan huis geleverd. Thuis pas je rustig op je eigen tempo alles wat in de box zit. Enkele dagen daarna stuur je de items die je niet wil kopen terug via een postkantoor (het verzendetiket zit in de box) en betaal je alleen voor de lingerie die je wenst te houden. Wanneer de box goed en wel terug bij het CurveCatch-team is aangekomen, krijg je je waarborg terug. Geef feedback over welke beha’s goed passen en welke niet zodat je volgende bestelling nog vlotter kan verlopen.

Waarom wij CurveCatch willen proberen

Julie Herreman: Het concept prikkelt mijn nieuwsgierigheid en ik realiseer me dat ik nogal vasthang aan mijn “eigen” merk en daardoor te weinig rondneus. Ik ben benieuwd naar de keuzes die CurveCatch voor mij zal maken.

Ik wil CurveCatch proberen omdat mijn borsten wat liefde verdienen.

Nathalie Le Blanc: Ik wil het concept testen omdat mooie lingerie vinden voor een grotere maat niet eenvoudig is en ik al jaren vrijwel altijd hetzelfde merk koop. Misschien kan CurveCatch me nieuwe merken doen ontdekken?

Eva Kestemont: Omdat mijn borsten wat liefde verdienen. Ik steek ze al vier jaar in katoenen behaatjes, die op enkele uitzonderingen na vooral praktisch zijn om borstvoeding te geven en nergens knelden tijdens mijn zwangerschappen. Ze verdienen wel eens iets mooiers na al dat harde werk. Mijn eigen zoektocht leverde echter niet altijd een esthetisch verantwoorde beha op, dus het werd tijd om een externe partij in te schakelen. Ik laat me graag verrassen en hoop iets opgestuurd te krijgen wat ik zelf niet zo snel gevonden zou hebben.

Ik open de box met een klein hartje. Op het eerste zicht zitten er behoorlijk wat beha’s bij die niet meteen mijn stijl zijn.

Mare Hotterbeekx: Ik heb geen al te beste band met kleedkamers, kleedkamerlichten en de tijdsdruk die vaak gepaard gaat met het passen van beha’s in een fysieke winkel. Ik heb dan ook de neiging om het kopen van beha’s eindeloos op de lange baan te schuiven. Dit initiatief zou dat probleem kunnen oplossen.

Lotte Philipsen: Ik hou niet van lingerie shoppen. Ofwel kom je terecht in een grote shop, met slechte verlichting, ofwel in een gespecialiseerde zaak waar ik door m’n people pleasing-aard haast altijd iets koop, ook al vind ik het aanbod niet bijster mooi of comfortabel. Via een webshop kopen is meestal ook geen succes, omdat je op basis van een foto te weinig info hebt over de pasvorm.

Omdat ik momenteel te weinig goed zittende beha’s heb, hoop ik bij Curve Catch minstens één exemplaar te vinden dat aan al m’n wensen voldoet.

De box aanvragen

Julie Herreman: Ik vind de persoonlijke touch met de video fijn, en ik begrijp dat het bestelsysteem nodig is voor wat ze willen aanbieden. Toch is het voor mij persoonlijk allemaal nogal veel gedoe en dus niet meteen eenvoudiger dan naar een fysieke winkel te gaan.

Nathalie Le Blanc: De vragen zijn wat bevreemdend, ik heb nog nooit op deze manier naar mijn borsten moeten kijken. Ik betrap mezelf op een hoge dosis kieskeurigheid bij het aanduiden van wat ik verwacht van de box. Geen tierlantijntjes, geen kleuren, geen wit, alleen zwart en sober. Moeten omschrijven wat ik niet wil, geeft me het gevoel dat ik heel streng ben.

Eva Kestemont: Ik heb al vier jaar geen echte lingeriewinkel meer van binnenuit gezien. De afgelopen jaren hebben mijn borsten door twee zwangerschappen, verschillende stadia van borstvoeding en gewichtsverlies zowat elke denkbare afmeting en vorm gehad. In de beha’s die ik heb, staat voornamelijk een weinigzeggende ‘medium’ op het etiket. Ik heb dus werkelijk geen idee wat ik het team van CurveCatch kan meegeven als ze polsen naar mijn beha-maat. Ik wil er gerust een lintmeter bijhalen, maar dat wordt niet gevraagd in de lijst: je selectie beha’s wordt geselecteerd op basis van andere beha’s die je al hebt en graag draagt. Hoewel ik de vragenlijst minutieus invul, wordt ook het CurveCatch-team er niet veel wijzer van: ik krijg al snel een mail in mijn inbox met extra vragen.

De opvolging is persoonlijk, eerlijk, correct en helemaal niet zo opdringerig als bij sommige andere webwinkels. Toch voel ik een zekere weerstand bij mezelf. Het online formulier, de opvolgmails en instructiefilmpjes vragen een soort energie die ik niet altijd kan opbrengen. Het duurt dus even vooraleer ik heel het proces van bestellen afrond.

Ik ben niet meteen overtuigd van de meeste beha’s in mijn preview, maar er zitten wel enkele veelbelovende exemplaren tussen. Als je kiest voor zo’n box, kies je er ook voor de controle deels uit handen te geven, dus ik probeer zonder vooroordelen in het proces te stappen.

De instructievideo met uitleg over de selectie die ik zal krijgen is super duidelijk: ik leer bij over mijn lichaam.

Mare Hotterbeekx: De vragenlijst is heel uitgebreid en zet me aan tot nadenken over mijn eigen boezem. Het is ook fijn dat ze polsen naar de merken die goed zitten, en waarom dat wel of niet zo is. Er is een uitgebreide selectie aan beha’s waar je uit kan kiezen, al heb ik grote moeite om daar echt mijn dada in te vinden. Ik vrees vooraf een beetje voor de selectie die ik doorgestuurd zal krijgen. De instructievideo met uitleg over de selectie die ik zal krijgen is super duidelijk: ik leer bij over mijn lichaam.

Lotte Philipsen: Ik vind de vragenlijst interessant om in te vullen. Wel twijfel ik enkele keren over wat ik moet antwoorden, maar daar is de persoonlijke toets van het concept een oplossing voor. Naast het invullen van de vragenlijst mail ik ook nog met de mensen achter CurveCatch om wat meer informatie te geven en te krijgen. Aangezien ik al jaren geen voorgevormde beha’s met beugel meer koop, weet ik niet wat mijn ‘klassieke’ behamaat is. B of C? 80 of 90? Ik heb werkelijk geen idee. Om het team toch een idee te geven van mijn maten stuur ik nog een mail achterna nadat ik met een lintmeter aan de slag ben gegaan.

Bij het zien van de preview twijfel ik of ik de beha’s wel mooi zal vinden, maar ik duid er toch enkele aan en laat weten dat sommige kleuren me niet helemaal bevallen. De videoboodschap is een leuke toets, zo weet je dat er echt mensen met kennis van zaken achter het systeem schuilen. Het nodigt ook uit tot het stellen van vragen.

Kimia Namadchi, cofounder van CurveCatch

Passen zonder poespas?

Julie Herreman: Het verbaast me hoeveel beha’s me perfect passen. Ongeveer 90% zit goed qua maat. Sommige beha’s zitten er naar mijn smaak volledig naast, maar meer dan de helft van de beha’s vind ik mooi of zelfs heel mooi. Ik ben verrast dat ik bepaalde kleuren mooi blijk te vinden.

Het is leuk dat er uiteenlopende modellen in zitten, van traditionele balconet-modellen tot beha’s met een iets diepere decolleté, die ik misschien zelf niet spontaan zou passen.

Nathalie Le Blanc: Er loopt iets mis met het doorgeven van mijn maat. Het merk dat ik altijd draag heeft blijkbaar afwijkende standaarden. Alles wat in de eerste doos zit, is daardoor te klein. Een mail en telefoontje later komt er een tweede box. In de tweede doos past ongeveer de helft van de beha’s. Het is leuk dat er uiteenlopende modellen in zitten, van traditionele balconet-modellen tot beha’s met een iets diepere decolleté, die ik misschien zelf niet spontaan zou passen. Hetzelfde geldt voor de styling. Op basis van de foto’s zijn er een aantal modellen waar ik niet erg enthousiast over ben, maar die bij het passen toch mooi blijken. Er zitten ook merken in de box die ik niet ken, maar die wel een succes zijn. Dat is fijn, want als je een 90G hebt, is het aanbod klein en dan is het aangenaam om dat een beetje te zien uitbreiden.

Eva Kestemont: Ongeveer vijftig procent van de box past goed. De helft daarvan voldoet aan mijn smaak. Nog eens de helft daarvan beantwoordt aan alle eisen die ik heb doorgegeven:

Ik moet borstvoeding kunnen geven met mijn beha’s (maar het hoeven zeker geen typische borstvoedingsbeha’s te zijn)

Er mag geen beugel in zitten, omdat ik gevoelig ben aan ontstekingen

Ik prefereer een rekbare stof en een model dat de komende tijd nog wat mee kan ‘groeien’ met mij – geen harde voorgevormde cups dus.

Liefst eerlijk en ecologisch gemaakt (maar ik ben me ervan bewust dat het duurzame lingerie-aanbod nog erg schaars is)

Eenmaal aangekomen blijkt dat verschillende van de in totaal vijftien beha’s uit mijn box niet aan mijn eisenlijstje voldoen. Ik vind het wel leuk dat de mensen van CurveCatch je outside the box willen doen denken door er wat onverwachte extraatjes bij te steken, maar dat is in mijn geval eerder welkom als het gaat over een bijzondere print of kleur – functionaliteit staat hier immers voorop. Net dat vind ik niet alomtegenwoordig terug in mijn box. Onder de beha’s die wel meer vakjes afvinken, herken ik verschillende usual suspects onder de borstvoedingsbeha’s, die niet bijster esthetisch zijn. Ik weet dat ik niet de gemakkelijkste klant ben: de hele markt van borstvoedingsbeha’s is nogal braaf en dat ben ik na al die jaren wel wat beu. Daarom verwachtte ik veel van de beloofd flexibele bralettes. Enkele naadloze exemplaren weten me te verrassen: ze zitten als gegoten.

Ik had op voorhand aangegeven ook bijpassende onderbroekjes te willen bij mijn beha’s, maar die zitten nog niet in de doos. CurveCatch laat weten dat ze die opsturen wanneer het duidelijk is welke beha’s ik wil houden. Dat vind ik jammer, want het voegt opnieuw een tussenstap toe aan een bestelproces dat naar mijn aanvoelen al heel uitgebreid is. Ik ben een ongeduldige shopper die liever geen bijpassende broekjes heeft dan nog eens te moeten wachten op een nieuwe doos.

Mare Hotterbeekx: Ik open de box met een klein hartje. Op het eerste zicht zitten er behoorlijk wat beha’s bij die niet meteen mijn stijl zijn. Zodra ik begin te passen, moet ik mijn mening herzien. Ik heb weliswaar vrij doorsnee maten, toch is het me nog niet vaak overkomen dat elke beha die ik pas simpelweg perfect zit.

Ik ben verrast over hoeveel verschillende maten me passen. Zo zie je maar dat kledingmaten per merk enorm verschillen.

Lotte Philipsen: Ik krijg een zeer volle box, wat me eerst wat stress bezorgt maar uiteindelijk de goede keuze blijkt: door het grote aanbod in verschillende maten kan ik een grote stapel maken van super comfortabele beha’s. Het is duidelijk dat het Curve Catch-team echt inzet op merken met een goede pasvorm.

Zoals ik verwacht had, gooi ik de beha’s met beugel vrijwel meteen op de hoop om terug te sturen. Toch is het leuk dat het team – nadat ik bevestig dat ik dit ok vind – enkele beha’s met beugel en voorgevormde cups in de box stopt, om te checken of ik bij m’n keuze blijf. In totaal spendeer ik er twee uitgebreide pasmomenten aan: tijdens de eerste pasbeurt selecteer ik wat er goed zit, tijdens de tweede pasbeurt ga ik na welke exemplaren écht aan m’n eisen voldoen. In de laatste fase rouw ik even om een beha die fantastisch zit, maar enkel in kleuren bestaat die me absoluut niet flatteren.

Ik ben verrast over hoeveel verschillende maten me passen. Ze variëren van B tot D en van S tot L. Zo zie je maar dat kledingmaten per merk enorm verschillen.

Kimia en Inge van CurveCatch

In het winkelmandje?

Julie Herreman: Er zijn drie beha’s bij die ik zeer graag wil kopen, maar om financiële redenen hou ik het bij eentje. Ironisch genoeg ben ik als een blok gevallen voor een beha van mijn “eigen” merk en ben ik dus niet “out of the box” gegaan qua stijl.

Nathalie Le Blanc: Uiteindelijk zijn er drie beha’s die echt heel goed zitten, waarvan ik er twee ook echt mooi vind. Die schaf ik dus aan.

Ondanks het vooruitstrevende concept ben ik iemand waarvoor online shoppen simpelweg niet snel genoeg vooruit gaat.

Eva Kestemont: Ik word op slag verliefd op twee bralettes van hetzelfde merk. Ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat ze niet pérfect passen, maar ik besluit ze toch te houden. Een maat groter bestellen lijkt mij geen oplossing, want dan zouden ze vermoedelijk te groot uitvallen. Ik heb bovenal geen zin meer in het heen-en-weer-gedoe naar het postkantoor. Verder ga ik voor een lekker zittende, naadloze bralette die het goed doet onder een nauwsluitend jurkje. Het is niet de mooiste beha ter wereld, maar hij is dan ook gemaakt om onzichtbaar te zijn. Tenslotte vis ik ook nog een meer typische borstvoedingsbeha uit mijn box voor ik hem weer dichttape. Het is niet waar ik naar op zoek was, maar nu ik hem toch in handen heb, kan ik hem evengoed bijhouden en er een van mijn versleten exemplaren mee vervangen.

Mare Hotterbeekx: De gewone beha’s en de bralettes zitten zonder uitzondering perfect, daar vind ik mijn gading. De sportbeha’s – nog zoiets vervelend – zijn écht niet mijn ding. Ik ben zelfs een beetje verbaasd over de oubollige selectie. Wanneer ik dit via mail aankaart, geeft de organisatie aan ze inderdaad nog zoekend zijn naar een kwalitatief aanbod. Dat zou in de toekomst dus wel moeten verbeteren.

Ik had op voorhand nooit verwacht dat ik voor een kanten, zwarte beha zou kiezen, maar hij zit als gegoten en is ook heel mooi.

Lotte Philipsen: Uiteindelijk koop ik twee bralettes en één beha, allemaal zonder beugel, maar wel eentje met voorgevormde cups. Die laatste past perfect onder witte T-shirts en outfits die iets strakker zitten. Een van de beha’s is gemaakt van een super zacht zwart kant. Ik had op voorhand nooit verwacht dat ik hiervoor zou kiezen, maar de beha zit als gegoten en is ook heel mooi. Ik probeer tijdens de selectie te letten op duurzaamheid: eerlijke productie en ecologische materialen. Dit laatste lukt niet voor 100 procent, maar het zijn wel degelijke materialen die hopelijk lang zullen meegaan.

Thuis passen is voor sommige mensen aangenamer omdat ze zich niet moeten blootgeven in een krap pashokje © Getty

CurveCatch versus fysieke winkel



Julie Herreman: Het grote voordeel is dat je zonder pottenkijkers, op je gemak alles thuis op eigen tempo kan passen. Ook het claustrofobische van een pashokje valt weg. Het goede aan CurveCatch is ook dat je eens andere modellen en kleuren past dan wat je gewoon bent. Toch vind ik een fysieke winkel eenvoudiger en sneller.

Nathalie Le Blanc: Ik heb altijd goede ervaringen gehad met lingeriewinkels, en apprecieer de hulp van een goede verkoopster die kan inschatten of de maat goed is. Die is nu niet fysiek aanwezig, dus dat vraagt heel wat rondjes voor spiegels, verschillende kledingstukken over de lingerie proberen en zelfs rondedansjes door de living en in de badkamer om te zien dat alles blijft zitten waar het moest zitten, ook als ik een spurtje naar de tram moet maken. Aangezien het zich allemaal in mijn eigen appartement afspeelt, gaat het er zeer ontspannen aan toe. Dat er zo veel beha’s in de box zitten, geeft ook een rijkelijk gevoel. Je vertrouwt erop dat er wel iets zal zijn dat past. Ook al betaal je uiteraard wat je koopt, het heeft toch een cadeaugevoel.

Eva Kestemont: Het idee achter CurveCatch is dat je geen fysieke verplaatsing hoeft te maken naar de winkel en zo tijd uitspaart. Mijn box wordt geleverd op een moment dat ik niet thuis ben, waardoor ik alsnog de fiets op moet springen binnen de openingsuren van het postkantoor, die grote box van daaruit thuis moet krijgen om alles te passen en diezelfde operatie vervolgens nog eens in omgekeerde volgorde te herhalen, om de beha’s die ik niet neem terug te sturen. Ik vind het veel rompslomp. En dan heb ik het nog niet gehad over het bestelproces zelf, waar ik naar mijn aanvoelen veel meer energie in moet steken dan wanneer ik naar een goede lingeriewinkel ga.

Ik zet een zacht muziekje op, steek wat kaarsen aan en maak hier echt een moment voor mezelf van.

Mare Hotterbeekx: Het is heel fijn dat het passen gebeurt in eigen huis en op mijn eigen tempo, zonder dat er een verkoopster – weliswaar goedbedoeld – komt polsen of het allemaal wel lukt. Ik zet een zacht muziekje op, steek wat kaarsen aan en maak hier echt een moment voor mezelf van. Het enige nadeel? Omdat elke beha zo goed zit, bestel ik er veel meer dan ik eigenlijk nodig heb. Een luxeprobleem.

Lotte Philipsen: Naar mijn aanvoelen is het voordeel van CurveCatch dat je niet naar een winkel (of meerdere) moet en dus ook niet in een kleedhokje moet passen. Je krijgt – in de mate dat je dat wil – wel persoonlijk advies, dus dat hoef je niet op te geven. Het nadeel is dat er wel wat mis kan gaan met online bestellen: ik was niet thuis bij de levering, dus moest de box gaan ophalen (gelukkig bij de buren). Je moet de box na het passen ook terug binnenbrengen bij een postkantoor. Ik woon gelukkig op wandelafstand van een postpunt, maar dat geldt niet voor iedereen.

Aanrader?

Julie: Ik vond het zeer fijn voor een keer, maar ik zou het niet opnieuw doen. Ik vind het iets te veel gedoe en lijk er toch meer tijd mee te verliezen dan in een fysieke winkel. Het op tijd terugbrengen van de doos is ook een uitdaging voor mij.

Nathalie Le Blanc: Ja, omdat het makkelijk is en omdat ze merken aanbieden die ik niet in mijn lingeriewinkel vind.

Eva Kestemont: Ik zou er niet opnieuw bestellen, maar dat wijt ik vooral aan mezelf, niet aan het professionele en sympathieke team van CurveCatch. Ondanks het vooruitstrevende concept ben ik iemand waarvoor online shoppen simpelweg niet snel genoeg vooruit gaat. Het proces van een pakketje opgestuurd krijgen en terugsturen is niet aan mij besteed. Bovendien kan ik met vier nieuwe beha’s wel weer even verder, gezien mijn huidige beha-verbruik-ratio.

Zelden kocht ik zo stress- en complexloos nieuwe beha’s.

Mare Hotterbeekx: Zou ik er opnieuw bestellen? Volmondig ja, zonder enige twijfel. Zelden kocht ik zo stress- en complexloos nieuwe beha’s.

Lotte Philipsen: Ik zou het in de toekomst zeker nog eens proberen. Wel hoop ik dat het duurzame aanbod nog gaat uitbreiden, zodat ik me vooral daarop kan focussen.