Je bent zo klaar voor het zwembad. In een bandeautop of met een decolleté even diep als het water.

Ecru badpak met diepe V-uitsnijding, Alex Antwerp. Plexiglazen armbanden, Chanel. Gouden sandalen, Morobé. © Foto’s Lalo en Eva

Bordeaux bikini met hogetailleslip, Prima Donna. Poederkleurige neopreen badmuts, Elvis Pompilio. © Foto’s Lalo en Eva

Donkerbruine bikini met steentjes, Oséree. Verzilverde ketting, Filippa K. © Foto’s Lalo en Eva

Zwart badpak, Louis Vuitton. Zwarte neopreen badmuts, Elvis Pompilio. © Foto’s Lalo en Eva

Donkergroene bandeautop en geperforeerde hogetailleslip, Alaïa. Gouden riem, Prada via MyTheresa. Badmuts, Elvis Pompilio. © Foto’s Lalo en Eva

Wit badpak met halteruitsnijding, Max Mara. Plexiglazen armbanden, Chanel. © Foto’s Lalo en Eva