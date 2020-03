Dior brengt een verrassende nieuwigheid op de markt: een podcastserie. De eerste twee afleveringen staan online en focussen op feministische kunst.

Het Franse modehuis lanceert een podcastreeks die gemakshalve de naam 'Dior Talks' kreeg. Host van de podcastserie is de Londense schrijfster en curator Katy Hessel. Zij nodigt creatievelingen uit die 'de richting van het modehuis helpen sturen en een artistieke, culturele of intellectuele impact hebben op het label.'

Het eerste seizoen legt zich toe op feministische kunst. In de eerste aflevering doet creatief directeur van de vrouwencollectie Maria Grazia Chiuri haar ideeën uit de doeken. In aflevering twee komt de Amerikaanse kunstenares Judy Chicago aan het woord. Zij werkte onlangs nog mee aan een modeshow van Dior.

De podcastreeks past in het rijtje met opvallende initiatieven die het Franse modehuis op de wereld loslaat. Zo ging Dior eerder al in zee met kunstenaars Kaws en Danial Arshaw en zet het zijn schouders onder de renovatie van Jardin de Tuileries in Parijs.

