De Belgische-Amerikaanse ontwerpster werkt mee aan een reeks vazen, kaarsen, kussenhoezen en dekens met iconische prints uit de archieven van het merk.

'Ik ben blij dat ik met H&M Home kan samenwerken, vooral omdat ik zo'n passie voor interieur heb', aldus de ontwerpster in het persbericht. 'De enige regel die ik heb is dat je huis een weerspiegeling moet zijn van wie je bent. Het belangrijkste is om een ruimte te creëren waarin je je ongelofelijk comfortabel voelt en die een ware expressie is van je persoonlijkheid.'

De collectie bestaat uit vazen, kussenslopen, dekens, kaarsen en andere interieurspullen. Krachtige kleuren en herkenbare patronen vormen de rode draad, het geoefende oog zal een paar iconische archiefprints van het merk spotten. De lancering van de collectie stond normaal gepland voor de kerstperiode, maar werd op het laatste nippertje verschoven naar het voorjaar van 2021.

'De collab voor H&M Home heeft betrekking op het huis, op een moment dat we allemaal thuis moeten blijven. De foto's voor de campagne zijn hier gemaakt. Mijn portret hebben we in de garage gefotografeerd, zonder make-up artist op kapper', vertelde von Furstenberg aan Knack Weekend tijdens een interview over haar nieuwe boek, haar coronajaar en de toekomst van haar merk. Het volledige gesprek met von Furstenberg is te lezen in Knack Weekend van 2 december.

